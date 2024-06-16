Eskişehir'de, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı şeride geçen minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Y.G. idaresindeki 26 TH 334 plakalı minibüs, Eskişehir- Kütahya kara yolunun 1'inci kilometresinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek devrilen minibüsteki sürücü ile 4 yolcu yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan 5 kişinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Eskişehir'de Minibüs Kaza Yaptı: 5 Yaralı - Son Dakika
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