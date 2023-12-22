 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir'de Narkotik Operasyonu: 14 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir'de Narkotik Operasyonu: 14 Tutuklama

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Narkogüç' operasyonunda Eskişehir'de 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 520 gram sentetik uyuşturucu, 49 gram esrar, 21 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir\'de Narkotik Operasyonu: 14 Tutuklama
22.12.2023 - 18:37,  Güncelleme: 18:39
Abone Ol

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının "Narkogüç" operasyonları kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınan 19 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

Operasyonda 520 gram sentetik uyuşturucu, 49 gram esrar, 21 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca ve 10 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığında sorgulanan bu kişilerden 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Narkotik, Narkotik Suçlar, Tutuklama, Güvenlik, Adliye, Gözaltı, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Narkotik Operasyonu: 14 Tutuklama - Son Dakika


19:28
Eski polis memurunu darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı Eski polis memurunu darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40
İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21
İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
17:07
Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:05
Çin'de doktorun ameliyat sırasında hastaya yumruk attığı anlar ortaya çıktı Çin'de doktorun ameliyat sırasında hastaya yumruk attığı anlar ortaya çıktı
17:03
ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu
16:36
''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış

Son Dakika
19:28 Eski polis memurunu darbeden Avcılar Emniyet Müdürü Murat Özburun görevden alındı
18:40 İzmir'de cinnet geçiren genç, halasını satırla öldürüp intihara kalkıştı
18:21 İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
17:42 İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen Kafes-23 operasyonlarında 5 yerel organize suç örgütü çökertildi
17:07 Ankaragücü Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya sahip çıktı
17:03 ÇEVKO Vakfı Yeşil Nokta Öğrenci ve Basın Ödülleri sahiplerini buldu
17:05 Çin'de doktorun ameliyat sırasında hastaya yumruk attığı anlar ortaya çıktı
16:36 ''Uyuşturucu batağına düştüm'' diyen Damla Ersubaşı, suçu eski eşine attı: Videoyu montajlamış
16:28 Avcılar Emniyet Müdürü, eski polis memurunun iş yerini basıp darbetti
16:00 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si sahnede kendinden geçti! Hem şarkı söyledi hem dans etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2023 19:33:22. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Narkotik Operasyonu: 14 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement