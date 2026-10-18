Eskişehir'de polisten kaçan motosiklet sürücüsü yaralandı, 258 bin lira ceza aldı - Son Dakika
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Eskişehir'de polisten kaçan motosiklet sürücüsü yaralandı, 258 bin lira ceza aldı

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Eskişehir\'de polisten kaçan motosiklet sürücüsü yaralandı, 258 bin lira ceza aldı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü, başka bir polis aracına çarparak yaralandı. Yaralanan sürücü Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılırken kendisine 258 bin lira idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayarak motosikletiyle kaçan sürücü, başka bir polis aracına çarparak yaralandı.

Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde plakasız arazi motosikletiyle seyir halinde olan Orhan K. (34), trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca sırasında 71 Evler Mahallesi Kafkas Caddesi'ne ilerleyen sürücü, başka bir polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Orhan K'ye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle 258 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
MotosikletOdunpazarıEskişehirGüvenlik3. SayfaGüncelPolisKazaSon Dakika

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