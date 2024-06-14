Eskişehir'de Tefecilik Yapan Suç Örgütüne Operasyon: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Eskişehir'de Tefecilik Yapan Suç Örgütüne Operasyon: 4 Tutuklama

Eskişehir'de tefecilik yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karışan şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin yaklaşık 153 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülüyor. 4 şüpheli tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

14.06.2024 22:39
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Eskişehir'de tefecilik yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "tefecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına karışan şüphelilerin yakalanması amacıyla soruşturmayı yürüten Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Yüksek faizle borç verdikleri kişilere senet imzalattıkları ve icra takibi, baskı, cebirle tefecilik yaparak yaklaşık 153 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 12 kişi, eş zamanlı baskınlarda yakalandı.

Polis ekiplerince bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 4'ü savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 8'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Tefecilik Yapan Suç Örgütüne Operasyon: 4 Tutuklama - Son Dakika

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