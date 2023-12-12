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Eskişehir'de tramvayda kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de tramvayda kavga: 1 yaralı

Eskişehir'de tramvayda çıkan kavgada darp edilen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yüksek sesle konuştuğu iddia edilen 4 kişiyle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis tarafından gözaltına alındı.

Eskişehir\'de tramvayda kavga: 1 yaralı
12.12.2023 - 15:07,
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Eskişehir'de, tramvayda kavga sırasında darp sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Kumlubel-Otogar seferini yapan EsTram raylı sistem aracındaki yolculardan Ekrem K, yüksek sesle konuştukları öne sürülen yaşları 18'den küçük 4 kişiyi uyardı.

Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle bu kişiler tarafından yumruk ve tekmeyle darbedilen Ekrem K. yaralandı.

Şüpheliler, Atatürk Lisesi durağında tramvaydan inerek kaçtı.

Duraktaki Büyükşehir Belediyesi görevlilerince yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Başına da darbe alan Ekrem K, ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis tarafından gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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Eskişehir, kavga, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de tramvayda kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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