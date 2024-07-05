Eskişehir'de Üvey Kardeş Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Üvey Kardeş Cinayeti Davası Devam Ediyor

Eskişehir'de, üvey kardeşini tabancayla öldüren kişi ile babasının yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanıkların beyanları tekrarlandı ve tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Olay, bir düğünde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu meydana gelmişti.

05.07.2024 16:59
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Eskişehir'de, üvey kardeşini tabancayla öldüren kişi ile babasının yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir 5.Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, üvey kardeşi Sezer Keklikci'yi (35) alacak meselesi nedeniyle tabancayla ateş öldürerek öldüren tutuklu sanık Caner Ç. (22) ile tutuksuz sanık babası Necmi Ç. (66), ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz hakkı verilen sanıklar Caner Ç. ve Necmi Ç, önceki duruşmalardaki beyanlarını tekrar etti.

Mahkeme heyeti, sanık Caner Ç'nin tutukluluk halinin devamına ve Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesine karar vererek, duruşmayı ekim ayına erteledi.

Olay

Fevzi Çakmak Mahallesi Çiftehan Sokak'ta 2 Ağustos 2023'te bir düğünde Sezer Keklikci (35) ile aralarında husumet bulunan üvey kardeşi Caner Ç, arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla vurulan Keklikci, kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından çalışma başlatan polis, katil zanlısı Caner Ç. ile bu kişinin annesi Necla Ç. ve babası Necmi Ç'yi Ankara'ya kaçmaya çalışırken gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden anne Necla Ç. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmış, Caner Ç, "kasten öldürme", baba Necmi Ç. ise "azmettirme" suçundan tutuklanmıştı. Baba Necmi Ç'nin verilen ara karar doğrultusunda tutuksuz yargılanmasına hükmedilmişti.

Kaynak: AA

Eskişehir, Baba, Mahkeme, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de Üvey Kardeş Cinayeti Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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