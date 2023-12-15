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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Eskişehir'de polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 69 gram sentetik uyuşturucu ile 5 ruhsatsız tabanca ve 29 fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
15.12.2023 - 18:57,  Güncelleme: 19:02
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Eskişehir'de, polisin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde girişini önleme ve sokak satıcılarının önüne geçmeye yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamdaki operasyonda, 1 kilo 69 gram sentetik uyuşturucu ile 5 ruhsatsız tabanca ve 29 fişek ele geçirildi.

Yakalanan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Son Dakika

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