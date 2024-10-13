Esnafın Horozu Şehir Turu Yapıyor - Son Dakika
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Esnafın Horozu Şehir Turu Yapıyor

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Fevzi Mersin, beslediği horozunu Mercedes'iyle gezdiriyor; teklifleri yüksek fiyatla reddetti.

13.10.2024 12:01
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Gelen tüm teklifleri reddeden esnaf, 19 aydır beslediği horozunu Mercedes'iyle şehir turuna çıkarıyor

Fevzi Mersin: "Horozu satın almak istiyorlar ama ben yüksek fiyat istiyorum ki almasınlar"

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde esnaf Fevzi Mersin'in 19 aydır beslediği horoz, otogarın maskotu oldu. Zaman zaman Mersin'in şehir turuna çıkardığı horozu, omuzlardan inmiyor ve görenlerin şaşırtıyor.

Antakya ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Fevzi Mersin, Antakya Otobüs Terminalinde uzun yıllardır esnaflık yapıyor. Horozlara ilgisi olan Mersin, 19 ay önce yeni bir horoz sahiplendi ve iş yerinde beslemeye başladı. Sahiplendiği horozu çok seven Mersin, gün içerisinde bir yere gittiği zaman horozunu yanında götürüyor ve otogar içerisinde gezmeye çıktığındaysa horozu omzunda oluyor. Zaman zaman Mercedes - Benz marka aracıyla horozunu ön koltukta gezmeye çıkaran Mersin'in bu anlarını görenlerse şaşkınlıkla izliyor. Horozu Fevzi Mersin kadar bir diğer sevense evladı Serkan Mersin olmuş durumda. Otogarın maskotu olan horozuna yapılan 5 bin TL'lik geri çeviren Mersin, yüksek fiyat isteyerek horozunu satmak istemiyor. Otogarın maskotu olan ve görenlerin şaşkınlıkla bir daha baktığı horoz, sahibiyle birlikte gezerek görenleri gülümsetiyor.

"Horozu satın almak istiyorlar ama ben yüksek fiyat istiyorum ki almasınlar"

Horozu aracıyla gezintiye çıkardığını ve yapılan teklifleri reddettiğini dile getiren Fevzi Mersin, "Bu horozu ufakken aldık ve yetiştirdik. O zamandan beri seviyorum. 19 aydır bu horoz benimle kalıyor. Yavruyken bize geldi ve bize göre yetiştiriyoruz. Bu horozumu iş yerinde besliyorum, kovsam bile gitmez. Hiç kaçmaz ve ben nereye gidersem o da geliyor. Horozu görenler şaşırıyorlar ve merak ediyorlar. Horozu satın almak istiyorlar ama ben yüksek fiyat istiyorum ki almasınlar. Horozu isteyenler 3 bin TL, 5 bin TL teklif ettiler, ben 10 bin TL istiyorum. Bazen canı sıkılınca eve götürüyorum. Arabamla birlikte sürekli geziyoruz" dedi.

"Nereye gidersem o da hemen yanıma gelir"

Horozu otogardaki herkesin bildiğini dile getiren oğul Serkan Mersin, "Bu horozu 19 aydır kendi ellerimle besliyorum. Benle babam bakıyoruz. Hayvan sevgisi çocukluğumdan beri var. Nereye gidersem o da hemen yanıma gelir. Eve veya iş yerine getiriyorum. Yanımdan hiç ayrılmıyor. Horozumla beni herkes tanır. Herkes horozu bilir ve sever. Kimseye bir zararı olmaz ve evcil bir hayvandır" şeklinde konuştu.

"Bu horoz otogarın maskotu oldu"

Horozun otogarın maskot olduğunu belirten Ali Bal, "Bu horoz bizim ve otogarın maskotu oldu. Sahiplerinin sürekli peşinde geziyor. Horoz arabalara biniyor. Sahibiyle beraber yürüyüş yapıyor. İnsan gibi bir hareketleri var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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