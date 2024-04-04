Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu Göreve Başladı

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HABER: ZEYNEP BOZUKLU - İLEYDA ÖZMEN/ KAMERA: ÜNAL AYDIN

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, mazbata ve devir teslim töreninin ardından görevine başladı. Belediye binası önünde vatandaşlara seslenen Beşikçioğlu, "İlçemizin her bir sokağında, her bir caddesinde vatandaşımızla sohbet ettik. Dertleştik, güldük, üzüldük. Ben kendimi anlattım, onlardan kendilerini dinledim. Bir belediye düşünüyoruz ki; bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçesine" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkanı seçilen CHP'li Erdal Beşikçioğlu, mazbatasını aldıktan sonra belediye binasında yapılan devir teslim töreniyle görevine başladı. Eski Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Beşikçioğlu'na başarılar dileyerek belediye başkanlığı mührünü teslim etti. Beşikçioğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Çok heyecan verici bir durum. Yaklaşık 90 gündür bu ilçemizin her bir sokağında, her bir caddesinde vatandaşımızla sohbet ettik, tanış olduk, kendimizi anlattık. Doğru da yapmışız demek ki. 90 günün sonunda da böyle bir takdirle onurlandırdılar bizleri. Bundan böyle de bilsinler ki; onalar için sevinen, onlar için endişe eden, onlarla beraber mutlu olan bir başkanları var. Bundan sonra kol kola, beraber daha güzel yarınlara ulaşmak için yürüyeceğiz. Umarım hepimize hayırlı olur."

Beşikçioğlu, devir teslim töreninin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un katılımıyla belediye binası önünde halk buluşmasında konuştu. Beşikçioğlu, şöyle konuştu:

"İlçemizin her bir sokağında, her bir caddesinde vatandaşımızla sohbet ettik. Dertleştik, güldük, üzüldük. Ben kendimi anlattım, onlardan kendilerini dinledim. Bir oy istedim eğer uygun görürlerse diye. Dostlar, oylarımızı helal ediyor muyuz? Başkanınız da size helal ediyor. Bir belediye düşünüyoruz ki; bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçesine."

"GEÇTİĞİMİZ 5 YILI ONAYLAMIŞ OLDUNUZ"

Beşikçioğlu'nun konuşmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşlara şöyle seslendi:

"Öncelikle seçimlerde gösterdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Ankara halkının güvenini bu kadar yüksek bir oranda almak gerçekten benim, ailemin, destekleyen herkesin en büyük gururu olacak. Çünkü geçmiş 5 yılı onaylamış oldunuz ve gerçekten yüksek bir oyla onaylamış oldunuz. 3 belediyemiz vardı. Şu anda ilçe belediyelerimizi 16'ya çıkardık. Çünkü Ankara halkı 5 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ni canlı yayınlanan oturumlarını gördüler. Ben orada elimi tutmayan belediye başkanlarını seçimde gidip ilçenize şikayet edeceğimi söylemiştim. Gerçekten oralar da etkili oldu ve inşallah hep beraber şimdi el ele vererek Ankara'ya çok daha güzel hizmetler yapacağız. Halk da bizden bunu bekliyor.

"DİĞER PARTİLERDEN SEÇİLEN BELEDİYE BAŞKANLARI, GELİN EL ELE TUTALIM"

Yine kimseyi ayırmayacağız. Başka partiden seçilen 8+1 bağımsız belediye başkanına yarın ilk belediye meclisi toplantımızda çağrımızı tekrar edeceğiz; gelin, el el tutalım. Vatandaşın kararına saygımız sonsuz diyeceğiz. Eğer eski tutumlarını bırakır, Ankara'ya birlikte hizmet edelim derlerse çok mutlu olacağız. Çünkü oralarda da çok az bir farkla belediyeler o partilere geçti. Dolayısıyla oralarda bize destek olan insanların da verdiği oya karşılık olarak asla ayrım yapmadan kendileriyle çalışmak istiyoruz.

"ETİMESGUT'UN ESKİ BELEDİYE BAŞKANINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ben eminim ki Etimesgut Belediyesi'nin bütün personeli Erdal Başkanımızın mesai arkadaşı olacak. Bizim kültürümüzde ayrımcılık yok. İşini yapan, alın teriyle çalışan herkes müsterih olsun. Bizim tarzımız budur. Farklı görüşlerde olunabilir, farklı partilerden belediye başkanlığı yapmış olabilir ama bugüne kadar Etimesgut'a hizmet veren eski belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Halkın seçimi bu yönde olmuştu. Bize düşen bundan sonra mahcup olmadan 'İyi ki Erdal başkan seçilmiş' dedirtecek şekilde çalışmamız. Birbirimize destek olmak suretiyle Etimesgutumuzda ne eksiğimiz varsa inşallah artık el ele, bir an evvel Etimesgut'u çok daha güzel, burada yaşayan insanların çok daha mutlu ve keyifli bir hayat süreceği Etimesgut'u inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz.

"MUTLU OLMANIZ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Ben tekrar başkanıma sizlerin huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten göğsümüzü kabarttı. Buradan verilecek mesaj şudur: Sürekli televizyonlarda konuşulan ve benim de iddia ettiğim gerçek belediyeciliğin ne olduğunu Ankara halkı gayet iyi anlamış. Bunu görmeyenlere, inkar edenlere de gereken uyarıyı yapmıştır. Dolayısıyla biz aynı şekilde içinde insan olmayan hiçbir projeye imza atmadan, sizlerin parasını çarçur etmeden insana faydalı ne varsa inşallah bu şekilde projelerimizi hayata geçirip sizlerin mutlu olmanız için çalışacağız."