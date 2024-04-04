Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu Göreve Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu Göreve Başladı

Geniş Video İzle

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, mazbata ve devir teslim töreninin ardından görevine başladı. Belediye binası önünde vatandaşlara seslenen Beşikçioğlu, "İlçemizin her bir sokağında, her bir caddesinde vatandaşımızla sohbet ettik. Dertleştik, güldük, üzüldük. Ben kendimi anlattım, onlardan kendilerini dinledim. Bir belediye düşünüyoruz ki; bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçesine" dedi.

04.04.2024 12:54  Güncelleme: 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: ZEYNEP BOZUKLU - İLEYDA ÖZMEN/ KAMERA: ÜNAL AYDIN

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, mazbata ve devir teslim töreninin ardından görevine başladı. Belediye binası önünde vatandaşlara seslenen Beşikçioğlu, "İlçemizin her bir sokağında, her bir caddesinde vatandaşımızla sohbet ettik. Dertleştik, güldük, üzüldük. Ben kendimi anlattım, onlardan kendilerini dinledim. Bir belediye düşünüyoruz ki; bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçesine" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Etimesgut Belediye Başkanı seçilen CHP'li Erdal Beşikçioğlu, mazbatasını aldıktan sonra belediye binasında yapılan devir teslim töreniyle görevine başladı. Eski Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Beşikçioğlu'na başarılar dileyerek belediye başkanlığı mührünü teslim etti. Beşikçioğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Çok heyecan verici bir durum. Yaklaşık 90 gündür bu ilçemizin her bir sokağında, her bir caddesinde vatandaşımızla sohbet ettik, tanış olduk, kendimizi anlattık. Doğru da yapmışız demek ki. 90 günün sonunda da böyle bir takdirle onurlandırdılar bizleri. Bundan böyle de bilsinler ki; onalar için sevinen, onlar için endişe eden, onlarla beraber mutlu olan bir başkanları var. Bundan sonra kol kola, beraber daha güzel yarınlara ulaşmak için yürüyeceğiz. Umarım hepimize hayırlı olur."

Beşikçioğlu, devir teslim töreninin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un katılımıyla belediye binası önünde halk buluşmasında konuştu. Beşikçioğlu, şöyle konuştu:

"İlçemizin her bir sokağında, her bir caddesinde vatandaşımızla sohbet ettik. Dertleştik, güldük, üzüldük. Ben kendimi anlattım, onlardan kendilerini dinledim. Bir oy istedim eğer uygun görürlerse diye. Dostlar, oylarımızı helal ediyor muyuz? Başkanınız da size helal ediyor. Bir belediye düşünüyoruz ki; bir ağaç gibi tek ve hür, ve bir orman gibi kardeşçesine."

"GEÇTİĞİMİZ 5 YILI ONAYLAMIŞ OLDUNUZ"

Beşikçioğlu'nun konuşmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşlara şöyle seslendi:

"Öncelikle seçimlerde gösterdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Ankara halkının güvenini bu kadar yüksek bir oranda almak gerçekten benim, ailemin, destekleyen herkesin en büyük gururu olacak. Çünkü geçmiş 5 yılı onaylamış oldunuz ve gerçekten yüksek bir oyla onaylamış oldunuz. 3 belediyemiz vardı. Şu anda ilçe belediyelerimizi 16'ya çıkardık. Çünkü Ankara halkı 5 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ni canlı yayınlanan oturumlarını gördüler. Ben orada elimi tutmayan belediye başkanlarını seçimde gidip ilçenize şikayet edeceğimi söylemiştim. Gerçekten oralar da etkili oldu ve inşallah hep beraber şimdi el ele vererek Ankara'ya çok daha güzel hizmetler yapacağız. Halk da bizden bunu bekliyor.

"DİĞER PARTİLERDEN SEÇİLEN BELEDİYE BAŞKANLARI, GELİN EL ELE TUTALIM"

Yine kimseyi ayırmayacağız. Başka partiden seçilen 8+1 bağımsız belediye başkanına yarın ilk belediye meclisi toplantımızda çağrımızı tekrar edeceğiz; gelin, el el tutalım. Vatandaşın kararına saygımız sonsuz diyeceğiz. Eğer eski tutumlarını bırakır, Ankara'ya birlikte hizmet edelim derlerse çok mutlu olacağız. Çünkü oralarda da çok az bir farkla belediyeler o partilere geçti. Dolayısıyla oralarda bize destek olan insanların da verdiği oya karşılık olarak asla ayrım yapmadan kendileriyle çalışmak istiyoruz.

"ETİMESGUT'UN ESKİ BELEDİYE BAŞKANINA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Ben eminim ki Etimesgut Belediyesi'nin bütün personeli Erdal Başkanımızın mesai arkadaşı olacak. Bizim kültürümüzde ayrımcılık yok. İşini yapan, alın teriyle çalışan herkes müsterih olsun. Bizim tarzımız budur. Farklı görüşlerde olunabilir, farklı partilerden belediye başkanlığı yapmış olabilir ama bugüne kadar Etimesgut'a hizmet veren eski belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Halkın seçimi bu yönde olmuştu. Bize düşen bundan sonra mahcup olmadan 'İyi ki Erdal başkan seçilmiş' dedirtecek şekilde çalışmamız. Birbirimize destek olmak suretiyle Etimesgutumuzda ne eksiğimiz varsa inşallah artık el ele, bir an evvel Etimesgut'u çok daha güzel, burada yaşayan insanların çok daha mutlu ve keyifli bir hayat süreceği Etimesgut'u inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz.

"MUTLU OLMANIZ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Ben tekrar başkanıma sizlerin huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten göğsümüzü kabarttı. Buradan verilecek mesaj şudur: Sürekli televizyonlarda konuşulan ve benim de iddia ettiğim gerçek belediyeciliğin ne olduğunu Ankara halkı gayet iyi anlamış. Bunu görmeyenlere, inkar edenlere de gereken uyarıyı yapmıştır. Dolayısıyla biz aynı şekilde içinde insan olmayan hiçbir projeye imza atmadan, sizlerin parasını çarçur etmeden insana faydalı ne varsa inşallah bu şekilde projelerimizi hayata geçirip sizlerin mutlu olmanız için çalışacağız."

Kaynak: ANKA

Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu Göreve Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
    13:53 Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

    Afyonkarahisar'da yapılan uyuşturucu operasyonunda, durdurulan bir otomobilde 56 sentetik hap, bir miktar uyuşturucu ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Operasyon sonucunda M.K. ve A.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

  • Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliden 1'i Tutuklandı
    13:52 Karaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

    Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. Operasyonda, şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada eritilmiş kağıt uyuşturucu, metamfetamin ve ecstasy ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderilirken diğer 2 kişi serbest bırakıldı.

  • Erzincan'da TIR Devrildi: 2 Yaralı
    13:51 Erzincan'da TIR Devrildi: 2 Yaralı

    Erzincan'ın Tercan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir TIR devrildi ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

  • Terme'de firari hükümlü yakalandı
    13:51 Terme'de firari hükümlü yakalandı

    Samsun'un Terme ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Y.K'yi saklandığı ikamette yakaladı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

  • Hatay'da Lüks Araçlarla İnsan Kaçakçılığı Yapan Şahıslar Yakalandı
    13:49 Hatay'da Lüks Araçlarla İnsan Kaçakçılığı Yapan Şahıslar Yakalandı

    Hatay Emniyet Müdürlüğü, insan kaçakçılığı suçuna yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, lüks marka 2 araçla 14 Suriye uyruklu göçmeni illegal yollarla ülkeye sokmaya çalışan 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler tutuklandı ve göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • Bucaspor 1928, liderlik için Erokspor maçını bekliyor
    13:49 Bucaspor 1928, liderlik için Erokspor maçını bekliyor

    TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 8 maçtır üst üste kazanan Bucaspor 1928, lider Erokspor ile arasındaki puan farkını ikiye indirerek şampiyonluk için önemli bir konuma geçti. İzmir ekibi, hata yapmadan oynayacağı Erokspor maçında rakibini mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor.

  • İş Sağlığı ve Güvenliği İhlalleri Büyük Yangınlara Yol Açıyor
    13:49 İş Sağlığı ve Güvenliği İhlalleri Büyük Yangınlara Yol Açıyor

    Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Ankara ve İstanbul'da çıkan büyük yangınlar üzerinden iş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) önemine dikkati çekerek ilgili kanunun uygulanmasındaki ihlallerin bu tür facialara yol açtığını bildirdi. Sert, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir eğlence merkezinde ve Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda yangın çıktığını hatırlattı. İSG uzmanlarının gerçekten icracı bir denetim mekanizması içerisinde çalıştırılmaları gerektiğini belirten Sert, işletmelerin uzman görüşlerine riayet etmek zorunda olduğunu vurguladı.

  • 29 kişiye mezar olan gece kulübüne Beşiktaş Belediyesi'nde art arda 2 ruhsat! İtfaiye raporu bile yok
    13:49 29 kişiye mezar olan gece kulübüne Beşiktaş Belediyesi'nde art arda 2 ruhsat! İtfaiye raporu bile yok

    İstanbul'da 29 kişiye mezar olan gece kulübü Masquerade ile ilgili dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Şirket ortaklarından Bahadır Tansuk'un 2022 yılında Sarallar operasyonunda gözaltına alınıp serbest kaldığı öğrenilirken, 2018 ve 2020 yıllarında Beşiktaş Belediyesi tarafından ruhsat verildiği ortaya çıktı. Belediye başkan yardımcıları Yasemin Saral ve Ali Rıza Yılmaz imzası taşıyan iki ruhsatta "itfaiye raporu" olmadığı ifade ediliyor.

  • Çin'den Rusya'ya Yük Treni Hareket Etti
    13:48 Çin'den Rusya'ya Yük Treni Hareket Etti

    Çin'in Qingdao kentinde bulunan Çin-Shanghai İşbirliği Örgütü'nün Yerel Ekonomik ve Ticari İşbirliği Tanıtım Bölgesi'nden (SCODA) hareket eden bir yük treni, Rusya'nın başkenti Moskova'ya doğru yola çıktı. Buzdolabı, çamaşır makinesi ve diğer mallarla yüklü olan tren, Çin-Avrupa yük treni olarak ilk defa Moskova'ya hareket ediyor. Bu tren, lojistik maliyetlerin azaltılmasına ve ihraç edilen malların uluslararası rekabet gücünün artırılmasına yardımcı oluyor.

  • Beşiktaş'ta çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve oğlu Giresun'da toprağa verildi
    13:47 Beşiktaş'ta çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve oğlu Giresun'da toprağa verildi

    İstanbul Beşiktaş'ta 16 katlı binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangında hayatını kaybeden Yılmaz ve oğlu Akın Kıhrı'nın cenazeleri, Giresun'da toprağa verildi. Tadilat yapılan gece kulübünde çıkan yangında ölen 29 kişi arasında yer alan 59 yaşındaki Yılmaz ve 36 yaşındaki oğlu Akın Kıhrı için Tirebolu ilçesine bağlı Menderes köyündeki camide cenaze töreni düzenlendi. Törene aile yakınlarının yanı sıra Vali Fatih Mehmet Serdengeçti, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı ve vatandaşlar katıldı. Baba ve oğlunun cenazeleri, kılınan namazın ardından aynı köydeki aile kabristanlığında defnedildi.


13:14 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalini Volkan Bayarslan yönetecek
12:29 Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah’tan AK Parti’ye geçti Oylar tekrar sayıldı, belediye Yeniden Refah'tan AK Parti'ye geçti
12:02 YSK, Beykoz’da yeniden sayım kararını reddetti Mazbata CHP’li adaya verilecek YSK, Beykoz'da yeniden sayım kararını reddetti! Mazbata CHP'li adaya verilecek
11:34 İmamoğlu’ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş İmamoğlu'ndan Şadi Yazıcı ile ilgili iddia: Görevi bitmişken 62 milyonluk ihale yaparak birilerine vermiş
10:56 Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun’da CHP’yi 1’nci yapmazsam gözüm açık gider Özgür Özel: Gaziantep ve Samsun'da CHP'yi 1'nci yapmazsam gözüm açık gider
13:07 Atatürk’ün derdini dinlediği vatandaşın torunu Tokat Turhal’a belediye başkanı oldu Atatürk'ün derdini dinlediği vatandaşın torunu Tokat Turhal'a belediye başkanı oldu
12:44 Stüdyonun buz kestiği anlar Dadı Meryem’in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı Stüdyonun buz kestiği anlar! Dadı Meryem'in 8 yaşındaki küçük kızı diri diri gömdüğü ortaya çıktı
12:30 Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı Etimesgut Belediye Başkanı seçilen Erdal Beşikçioğlu, görevi devraldı
11:46 Kaldırdığı ağırlıkları görenler ’’Yok artık’’ diyor Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı Kaldırdığı ağırlıkları görenler ''Yok artık'' diyor! Mesut Özil Plevne marşıyla spor yaptı
11:29 Fenerbahçe’nin TFF’ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi Fenerbahçe'nin TFF'ye yaptığı Süper Kupa başvurusu reddedildi
11:26 Taksici, yumrukladığı yayanın burnunu kırdıktan sonra kaçtı Taksici, yumrukladığı yayanın burnunu kırdıktan sonra kaçtı
10:39 MYK toplantısında gerginlik iddiası Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek’i kızdırmış MYK toplantısında gerginlik iddiası! Masada dolanan seçim söylemi Mehmet Şimşek'i kızdırmış
10:01 Baba Vanga’nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı Baba Vanga'nın 2024 yılı için ortaya attığı 2 kehanet gerçek olmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2024 13:53:08. #1.11#
SON DAKİKA: Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu Göreve Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement