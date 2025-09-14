EuroBasket 2025\'te Dev Ekranda Milli Heyecan

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile oynadığı maç, Sakarya, Karabük ve Düzce'de merkezi noktalarda kurulan dev ekrandan vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Vatandaşlar, Adapazarı ilçesinde bulunan Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekran karşısında mücadeleyi ilgiyle takip etti.

Müsabakayı büyük bir ilgiyle takip eden vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaparak milli takıma destek verdi.

Karabük

Karabük'te vatandaşlar, merkezde bulunan Kemal Güneş Caddesi üzerinde ve Safranbolu ilçesinde Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nin bahçesinde kurulan dev ekranlarda maçı izledi.

Maçı heyecanla izleyen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yaptı.

Düzce

Düzce'de de vatandaşların maçı izlemesi için belediye tarafından Millet Bahçesi'nde çift taraflı dev ekran kuruldu.

Ay-yıldızlı formalarla alanı dolduran vatandaşlar, milli takım lehine tezahüratlarda bulundu.