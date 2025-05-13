Evliya Kasımpaşa Camisi Restorasyonda - Son Dakika
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Evliya Kasımpaşa Camisi Restorasyonda

Evliya Kasımpaşa Camisi Restorasyonda

Tunca Nehri kenarındaki camide restorasyon çalışmaları sürüyor, tarihi kayık seferleri yeniden başlayacak.

13.05.2025 11:28
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Osmanlı padişahlarının saraydan kayıkla geldikleri Tunca Nehri kenarındaki Evliya Kasımpaşa Camisi'nde restorasyon çalışmaları sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü himayesinde geçen yıl başlatılan çalışmalar kapsamında, 5,5 asırlık caminin toprak altında kalan yapıları ve yürüyüş yollarında kazı çalışmaları gerçekleştirildi, güçlendirme çalışmalarına devam ediliyor.

Kentin önemli tarihi yapılarından biri olan camide, restorasyon kapsamında hazire alanı ve çevre düzenlemesi yapılacak, yürüyüş yolu gün yüzüne çıkarılacak.

Cami rıhtımının inşasıyla, geçmişte olduğu gibi Edirne Sarayı ile cami arasında kayık seferleri yeniden canlandırılacak.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, AA muhabirine, 1478'de Evliya Kasımpaşa tarafından yaptırılan caminin Tunca Nehri kenarında set içinde kalması nedeniyle 1960'lı yıllardan itibaren ibadete ve ziyarete kapatıldığını söyledi.

Camide 2024 yılında restorasyon çalışmalarına başladıklarını anlatan Saraç, "Camimizin onarımı devam ediyor. İlk olarak statik açıdan güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Camimizin yalı camisi olması sebebiyle çok özel bir eser. Daha önce padişahlar, insanlar kayıklarıyla gelip bu camide ibadetlerini yapıyorlarmış. Çevre düzenlemesiyle beraber restorasyonunu tamamlayıp camimizi eski günlerine kavuşturmak istiyoruz." dedi.

Saraç, hazire alanında yapılan kazılarda çok sayıda mezar taşının gün yüzüne çıkarıldığını ve bu taşların Edirne tarihine ışık tutacağını belirtti.

Cami rıhtımının yapılmasıyla birlikte tarihi kayık seferlerinin yeniden canlanacağını vurgulayan Saraç, yapının eski ihtişamına iki yıl içinde kavuşacağını sözlerine ekledi.

Evliya Kasımpaşa Camisi

Kirişhane semtinde 2. Murad ve Fatih Sultan Mehmet'in vezirliğini yapan "Evliya" olarak da anılan Kasım Paşa tarafından 1478'de inşa ettirilen kare planlı tek minare ve kubbeye sahip avlulu cami, taşkından kenti korumak için çekilen setle Tunca Nehri arasında kaldı.

Nehir taşkınlarında çok kez su baskınına uğrayan yapı zamanla harap oldu, 1960 yılında ibadete ve ziyarete kapatıldı.

Yıllar içerisinde çeşitli projelerle gündeme gelen camide, bölgede kanal çalışmalarıyla su baskını sorununun ortadan kalkmasıyla geçen yıl restorasyon çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Evliya Kasımpaşa Camisi Restorasyonda - Son Dakika

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