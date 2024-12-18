Eygi'nin Ölümünde Son Durum - Son Dakika
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Eygi'nin Ölümünde Son Durum

ABD, İsrail'in aktivist Eygi'nin ölümüyle ilgili soruşturmasını son aşamaya getirdiğini duyurdu.

18.12.2024 03:16
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail'in, askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da sivil aktvist Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili yürüttüğü soruşturmanın son aşamasına geldiğini duyurdu.

Miller, Dışişleri Bakanlığının Dış Basın Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Türk-Amerikalı aktivist Eygi'nin eylül ayında öldürülmesiyle ilgili soruşturma hakkında Miller, İsrailli muhataplarını kastederek, "Bize soruşturmalarını kapatmanın son aşamasında olduklarını söylediler." dedi.

Miller, "Bunun sonuçları hakkında bilgilendirilmek istiyoruz. Tam olarak ne olduğunu, neden olduğunu, kimlerin dahil olduğunu ve İsrail'in bu tür olayların bir daha yaşanmaması için ne yaptığını bilmek istiyoruz." diye konuştu.

İsrail askerleri tarafından Eygi'nin öldürülmesinin "kabul edilemez" olduğunu söyleyen Miller, muhataplarına böyle bir şeyin "asla yaşanmaması gerektiğini" açıkça belirttiklerini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Eygi'nin ailesi ile dün yaptığı görüşmeye atıfta bulunan Sözcü Miller, mağdurun aile yakınlarının "hesap sormaya" ve ne olup bittiğini bilmeye hakları olduğunu kaydetti.

Blinken ile dün gerçekleşen görüşme sonrası gazetecilere konuşan Eygi'nin eşi Hamid Ali, "Bakan bizi dikkatle dinledi ve ne yazık ki son 20 yıldır, özellikle eşim gibi Washington eyaleti sakini olan Rachel Corrie'nin öldürülmesinden bu yana duyduğumuz şeyleri tekrarladı. Aynı şeyleri tekrar tekrar duymak sinir bozucu." ifadelerini kullanmıştı.

Eygi'nin kız kardeşi Özden Bennet de "Uzun süredir devam eden hayal kırıklıklarımızı dinleyen Blinken ile görüşmemizden, iktidar değişikliğinden önce en azından kız kardeşimin öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı tamamlaması için kamuoyuna ve İsrail hükümetine baskı yapmasını isteyerek ayrıldık." demişti.

İsrail askerlerinin aktivist Eygi'yi katletmesi

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

Kaynak: AA

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