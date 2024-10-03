Eylülde 152 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eylülde 152 İşçi Hayatını Kaybetti

Eylülde 152 İşçi Hayatını Kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin raporuna göre, 2023 yılı Eylül ayında 152 işçi, yılın ilk 9 ayında ise toplam 1371 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. İnşaat sektöründe en fazla ölüm gerçekleşti.

03.10.2024 13:07  Güncelleme: 13:08
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(ANKARA) - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin verilerine göre eylülde 152, bu yılın 9 ayında ise en az 1371 işçi hayatını kaybetti.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 2023 yılı eylül ayına ilişkin iş cinayetleri raporunu açıkladı. Yüzde 80'ini ulusal basından; yüzde 20'si ise işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, sendikalar ve yerel basından öğrenilerek derlenen verilere göre yılın 9 ayında toplam 1371 işçi iş cinayetleri yaşamını yitirdi. Eylül ayında ise 152 işçi çalışırken hayatını kaybetti.

İSİG Meclisi'nin raporunda, 4 Eylül'de SGK'nin yayımladığı İş Kazası İstatistiklerine ilişkin, "Yıllardır İSİG Meclisi olarak açıkladığımız iş cinayeti raporlarında ölen işçi sayısının 'şişirme' olduğunu iddia edenler bakalım şimdi ne diyecek? On yıl sonra bir ilk gerçekleşti ve SGK, 2023 yılı için açıkladığımız 1932 iş cinayetinin üzerinde bir işçi ölüm sayısı açıkladı" ifadelerini kullanıldı.

En çok inşaat ve yol iş kolunda ölümler yaşandı

Rapora göre eylül ayında iş cinayetlerinin iş kollarına göre dağılımı şöyle:

İnşaat, Yol iş kolunda 42 işçi; Tarım, Orman iş kolunda 33 emekçi (18 işçi ve 15 çiftçi); Taşımacılık iş kolunda 23 işçi; Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema iş kolunda 8 işçi; Madencilik iş kolunda 7 işçi; Metal iş kolunda 7 işçi; Konaklama, Eğlence iş kolunda 6 işçi; Belediye, Genel İşler iş kolunda 6 işçi; Ağaç, Kağıt iş kolunda 4 işçi; Savunma, Güvenlik iş kolunda 4 işçi; Gıda, Şeker işkolunda 2 işçi; Petro-Kimya, Lastik iş kolunda 2 işçi; Çimento, Toprak, Cam iş kolunda 2 işçi; çalıştığı iş kolu belirlenemeyen 6 işçi hayatını kaybetti.

Ölüm nedenlerinde ilk sırada trafik ve servis kazası

Eylül ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

Trafik, servis kazası nedeniyle 35 işçi; ezilme, göçük nedeniyle 30 işçi; yüksekten düşme nedeniyle 26 işçi; kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 15 işçi; şiddet nedeniyle 12 işçi; elektrik çarpması nedeniyle 7 işçi; nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 4 işçi; zehirlenme, boğulma nedeniyle 4 işçi; intihar nedeniyle 4 işçi; patlama, yanma nedeniyle 2 işçi; kesilme, kopma nedeniyle 1 işçi; diğer nedenlerden dolayı 12 işçi hayatını kaybetti.

Raporun tamamına şu linkten ulaşılabilecek: https://www.isigmeclisi.org/21105-yuksekten-dusme-ezilme-patlama-yanma-elektrik-carpmasi-zehirlenme-e

Kaynak: ANKA

Ekonomi, 3-sayfa, İnşaat, Sağlık, Güncel, Eylül, Son Dakika

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