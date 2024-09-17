Eynesil'de Çay Yüklü Kamyonet Devrildi

Giresun'un Eynesil ilçesinde çay yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Ören beldesinde Erol Y. yönetimindeki 28 ACH 105 plakalı çay yüklü kamyonet, kontrolden çıkması sonucu yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile kamyonette bulunan Nizamettin K, Tolga T. ve Ali İ. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Eynesil İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nizamettin K, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Nizamettin K'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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