Eyüpsultan Belediyesi'nden Down Sendromu Günü'nde Özel İftar Programı

(İSTANBUL)- Eyüpsultan Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nde Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerine ve ailelerine özel iftar programı düzenledi.

Eyüpsultan Belediyesi, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü'nde Eyüpsultan Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri için iftar programı düzenledi. Osmanlı Park'ta Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar programında Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri ve aileleri hep birlikte oruçlarını açtı. İftar programına katılan Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı Özgür Nemutlu, ailelerle sohbet etti, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Engelsiz bir Eyüpsultan için çalışmaya devam edeceğiz"

Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in selamlarını ileten Başkan Yardımcısı Nemutlu, "Diyorlar ki engelli vatandaşların bize ihtiyaçları var, asıl bizim sizlere ihtiyacımız var. Sizler her zaman hayatın zorluklarına karşı hiç eğilmeden direnmeyi hepimize öğretiyorsunuz. Bugün aramızda sayın başkanımız Mithat Bülent Özmen yok, onun en içten, samimi duygularını sizlere iletmek isterim. Önümüzdeki dönemde Engelsiz Yaşam Merkezimizde etkinliklerimiz artarak çoğalacak. Başkanımız, meclis üyelerimiz ve tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte engelsiz bir Eyüpsultan için çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim hepimizi hem Kadir Gecesi'ne hem Ramazan Bayramı'na ulaşmayı nasip etsin" dedi.

Programda oruçların açılmasının ardından özel öğrenciler renkli gösteriler gerçekleştirdi. Performansları ile ailelerinden büyük alkış alan öğrenciler finalde söylenen Çanakkale Türküsü'ne ise işaret diliyle eşlik etti.