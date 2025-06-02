(İSTANBUL) – Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Merdiven imalatından asfalt dökümüne, korkuluk yapımından taş tamirine kadar birçok alanda eş zamanlı çalışmalar yürüten ekipler, vatandaşların yaşam konforunu artırmak amacıyla sahada yoğun mesai harcıyor.
Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Merdiven imalatından asfalt dökümüne, korkuluk yapımından taş tamirine kadar birçok alanda eş zamanlı çalışmalar yürüten ekipler, vatandaşların yaşam konforunu artırmak amacıyla sahada yoğun mesai harcıyor. İlçede yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalar kapsamında; merdiven boyama ve yapımı, asfalt dökümü, korkuluk imalatı ve onarımı, granit döşeme tamiri, duba imalatı gibi pek çok hizmet hayata geçiriliyor. Çalışmalar, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mahalle mahalle planlanarak uygulanıyor.
İlçenin çeşitli noktalarında yürütülen çalışmalar şöyle:
Yeşilpınar Girne Mahallesi: Duba ile yol bölme
Fahri Korutürk Caddesi: Taş tamiri
Eyüpsultan Bulvarı: Küptaş tamiri
Alibeyköy Atatürk Caddesi: Korkuluk yapımı
Göktürk Merkez Mahallesi Ardıç Sokak: Tretuvar tamiri
1'inci Candan Sokak: Kilit taşı ve yağmur suyu oluğu onarımı
Kirazlı Yolu Sokak: Asfalt kırığı serimi
Belediye Caddesi: Küptaş tamiri
Zalpaşa Caddesi: Duba ile yol bölme çalışmaları
Son Dakika › Güncel › Eyüpsultan'da Altyapı ve Üst Yapı Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor - Son Dakika
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