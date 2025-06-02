Eyüpsultan'da Altyapı ve Üst Yapı Çalışmaları Aralıksız Devam Ediyor

(İSTANBUL) – Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Merdiven imalatından asfalt dökümüne, korkuluk yapımından taş tamirine kadar birçok alanda eş zamanlı çalışmalar yürüten ekipler, vatandaşların yaşam konforunu artırmak amacıyla sahada yoğun mesai harcıyor.

Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Merdiven imalatından asfalt dökümüne, korkuluk yapımından taş tamirine kadar birçok alanda eş zamanlı çalışmalar yürüten ekipler, vatandaşların yaşam konforunu artırmak amacıyla sahada yoğun mesai harcıyor. İlçede yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmalar kapsamında; merdiven boyama ve yapımı, asfalt dökümü, korkuluk imalatı ve onarımı, granit döşeme tamiri, duba imalatı gibi pek çok hizmet hayata geçiriliyor. Çalışmalar, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda mahalle mahalle planlanarak uygulanıyor.

İlçenin çeşitli noktalarında yürütülen çalışmalar şöyle:

Yeşilpınar Girne Mahallesi: Duba ile yol bölme

Fahri Korutürk Caddesi: Taş tamiri

Eyüpsultan Bulvarı: Küptaş tamiri

Alibeyköy Atatürk Caddesi: Korkuluk yapımı

Göktürk Merkez Mahallesi Ardıç Sokak: Tretuvar tamiri

1'inci Candan Sokak: Kilit taşı ve yağmur suyu oluğu onarımı

Kirazlı Yolu Sokak: Asfalt kırığı serimi

Belediye Caddesi: Küptaş tamiri

Zalpaşa Caddesi: Duba ile yol bölme çalışmaları