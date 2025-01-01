Eyüpsultan\'da Hafif Ticari Araç Yangın Çıkardı

Güncel

EYÜPSULTAN D-100 Karayolu'nda Edirne yönüne giden hafif ticari aracın motor kısmında başlayan yangın, aracın tamamına yayıldı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 16.30 sıralarında D-100 Karayolu Eyüpsultan geçişinde meydana geldi. Edirne yönüne giden Nurettin İlgen idaresindeki 34 SU 829 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı. Aracın klimasından duman gelmesi üzerine emniyet şeridinde duran sürücü, kaputu açarak bakmak istedi. Kaputun açılmasının ardından büyüyen yangın, aracın tamamına yayıldı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrasında araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Yaşadıklarını anlatan araç sürücüsü Nurettin İlgen, "Hareket halindeyken kaloriferleri açtık, duman geldi. Arabayı durdurduk ama duman gitmedi. Kenara çekmek için tekrar hareket ettirdik. Kaputu açıp, kutup başlarını söktük. Kalorifer motoru arızalıymış, kalorifer motorundan dolayı kurtaramadık. Çekici bize yardım etti, yangın söndürücüyü getirdi ama fayda etmedi" dedi.