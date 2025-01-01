Eyüpsultan'da Hafif Ticari Araç Yangın Çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eyüpsultan'da Hafif Ticari Araç Yangın Çıkardı

Eyüpsultan\'da Hafif Ticari Araç Yangın Çıkardı

D-100 Karayolu'nda Edirne istikametine giden bir hafif ticari aracın motor kısmında çıkan yangın, aracı kullanılamaz hale getirdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

01.01.2025 18:27  Güncelleme: 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EYÜPSULTAN D-100 Karayolu'nda Edirne yönüne giden hafif ticari aracın motor kısmında başlayan yangın, aracın tamamına yayıldı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 16.30 sıralarında D-100 Karayolu Eyüpsultan geçişinde meydana geldi. Edirne yönüne giden Nurettin İlgen idaresindeki 34 SU 829 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı. Aracın klimasından duman gelmesi üzerine emniyet şeridinde duran sürücü, kaputu açarak bakmak istedi. Kaputun açılmasının ardından büyüyen yangın, aracın tamamına yayıldı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrasında araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Yaşadıklarını anlatan araç sürücüsü Nurettin İlgen, "Hareket halindeyken kaloriferleri açtık, duman geldi. Arabayı durdurduk ama duman gitmedi. Kenara çekmek için tekrar hareket ettirdik. Kaputu açıp, kutup başlarını söktük. Kalorifer motoru arızalıymış, kalorifer motorundan dolayı kurtaramadık. Çekici bize yardım etti, yangın söndürücüyü getirdi ama fayda etmedi" dedi.

Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Eyüpsultan, 3-sayfa, İtfaiye, trafik, Güncel, Edirne, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da Hafif Ticari Araç Yangın Çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
18:49 Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi
18:04 “Kılıçdaroğlu geri dönüyor“ dedirten cinsten paylaşım "Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım
10:25 Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
10:10 Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
09:52 Barış Alper’in annesine dediklerine beğeni yağıyor Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
09:06 Samsun’da acı olay Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı
08:53 Ronaldo mu Messi mi İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları
08:53 Açelya Topaloğlu’nun acı günü Anneannesi hayatını kaybetti Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:21 Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı
08:08 Filistin’e destek için yüz binler Galata Köprüsü’nde buluştu Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 22:40:37. #1.13#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da Hafif Ticari Araç Yangın Çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.