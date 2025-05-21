Eyüpsultan'da Haydar Özay'ın Kişisel Sergisi Açıldı

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi, kültür sanat hayatına anlamlı bir katkı daha sundu. Ressam Haydar Özay'ın, Aşık Veysel'den Nazım Hikmet'e, Yaşar Kemal'den Petofi'ye uzanan 30 yıllık resim yolculuğundan özel bir seçki, Galeri Eyüpsultan'da sanatseverlerle buluştu.

Eyüpsultan Belediyesi, kültür ve sanata verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor. Galeri Eyüpsultan, bu kez çok özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor: Ressam Haydar Özay'ın "Aşık Veysel'den Yaşar Kemal'e, Petofi'den Nazım Hikmet'e" adlı kişisel sergisi kapılarını açtı.

Sergi açılış törenine, Ressam Haydar Özay'ın yanı sıra Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcıları Özgür Nemutlu ve Hasan Karabulut, Eyüpsultan Belediyesi Meclis Üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Başkan Yardımcısı Özgür Nemutlu, Eyüpsultan Belediye Başkan Bülent Özmen'in selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, "Kendi topraklarında doğup, yerel değerleri evrensel kılmayı başaran dört büyük sanatçının izinde hazırlanmış bir sergi bu. Her biri hayatımıza dokunan izler bıraktı. Bu değerli sergiyle bizlere bu güzelliği yaşatan Haydar Özay'a teşekkür ediyorum" dedi.

Sanatçı Haydar Özay ise serginin, yaklaşık 30 yıllık sanatsal üretim sürecinin önemli duraklarını yansıttığını belirterek, "Birçok koleksiyonun bir araya geldiği çok özel bir seçki yaptık. Galeri Eyüpsultan, bugüne kadar gördüğüm en etkileyici sergi alanlarından biri. Bu sergi, büyük sanatçılara duyulan saygının ve sevginin ifadesidir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle sergi açılıdı. Katılımcılar, Özay'ın rehberliğinde sergide yer alan eserleri gezme fırsatı buldu.

30 yıllık sanat yolculuğundan 60 eser

Sergide Haydar Özay'ın 30 yıllık resim serüveninden derlenen 60 eser yer alıyor. Bu eserlerde, Aşık Veysel'in Kara Toprak ve Uzun İnce Bir Yoldayım gibi ölümsüz eserlerinden, Yaşar Kemal'in İnce Memed ve Ağrıdağı Efsanesi romanlarından esinlenilen tablolar dikkat çekiyor. Özay'ın Yaşar Kemal'i Aşık Veysel ve Sait Faik gibi isimlerle birlikte resmettiği çalışmaları da serginin öne çıkan yönlerinden.

Nazım Hikmet'in 62'inci ölüm yıldönümüne ithafen, şairin Karlı Kayın Ormanı, Salkımsöğüt ve Masalların Masalı gibi şiirlerinden ilhamla yapılmış eserler de sergide yer alıyor. Macar şair Sándor Petofi'nin 200'üncü doğum yılına özel daha önce Macar Kültür Merkezi'nde sergilenen eserler de Galeri Eyüpsultan'da sanatseverlerle buluşuyor.

Sanatseverler sergiyi, 15 Temmuz 2025 tarihine kadar Galeri Eyüpsultan'da ziyaret edebilirler.