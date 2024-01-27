Eyüpsultan\'da Kaybolan Kişinin Cansız Bedeni Ormanlık Alanda Bulundu

EYÜPSULTAN'da 4 gün önce kaybolan Cafer Işık'ın cansız bedeni, ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından bulundu. Polisin incelemelerinden sonra ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Göktürk Mahallesi'nde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göktürk ormanlık alanda yürüyüş yapan vatandaşlar erkek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde inceleme yaparken, Alibeyköy'de bir kadının 4 gün önce eşinin kaybolduğu yönünde ihbarda bulunduğu belirlendi. Göktürk'te bulunan cesedin ise kayıp ihbarı yapılan Cafer Işık'a(36) ait olduğu tespit edildi. Olay yerinde ekipler güvenlik önlemi alırken, Cafer Işık'ın ölüm nedenini belirlemek için inceleme yapıldı. Cenaze olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.