Eyüpsultan\'da Kedilere İşkence Eden Sanığa Hapis Cezası İsteniyor

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Eyüpsultan'da çok sayıda kediye kezzap ve asit dökerek işkence ettiği iddiasıyla yargılanan sanığın, 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Murat Özdemir ve avukatı katılmadı. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi ve Halkın Kurtuluş Partisi avukatlarının katıldığı duruşmayı çok sayıda hayvansever de izledi.

Beyanda bulunan avukatlar, sanık Özdemir'in üst seviyeden cezalandırılmasını talep etti.

Esasa ilişkin görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, hazırladığı mütalaayı okudu.

İşkence görüntüleri var

Mütalaada, sanık Özdemir'in 17 Temmuz - 6 Ağustos 2023 tarihleri arasında farklı zamanlarda aldığı yakıcı sülfirik asidi sokak kedilerinin üzerine döktüğü ve bu anların kamera görüntüleriyle de tespit edildiği belirtildi.

Zincirleme şekilde, "evcil hayvana işkence veya acımasız ve zalimce muamelede bulunma" suçunun işlendiği kaydedilen mütalaada, sanığın bu suçtan 11 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, ek savunmasının alınması amacıyla sanık hakkında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışı açıklama

Duruşmanın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Hayvan Hakları Koruma Federasyonu Başkanı Nihal Kasa, sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini belirtti.

Masum hayvanlara işkence eden kişilerin, insanlara da zarar verme potansiyeli taşıdığını savunan Kara, Hayvanları Koruma Kanunu'na caydırıcı cezalar eklenmesini istediklerini de dile getirdi.

Olayın geçmişi

Bir kişinin Eyüp Sultan Camisi çevresinde sokak hayvanlarının üzerine asit döktüğü yönünde ihbarı değerlendiren ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kimliğini belirledikleri Murat Özdemir'i 7 Ağustos 2023'te gözaltına almıştı.

Emniyette 6 suç kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheli hakkında, 91 bin 80 lira idari para cezası uygulanmıştı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıkça ifadesi alınan Murat Özdemir, tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, bu şüphelinin "evcil hayvana işkence veya acımasız ve zalimce muamelede bulunma" suçundan 11 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İddianameyi kabul ederek yargılama başlatan İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklu sanığı ilk duruşmada tahliye etmişti.