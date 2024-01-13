Eyüpsultan\'da Sağır ve Dilsiz Kişiyi Darbeden Kağıt Toplayıcısı Yakalandı

EYÜPSULTAN'da sağır ve dilsiz A.Y.'yi darbederek bacağını kıran, kağıt toplayıcısı M.K. yakalandı.

M.K.'nın hırsızlık ve tehdit suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sağır ve dilsiz A.Y.'nin darbedilerek yere düştüğü, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan muayenede, sol bacağının kırıldığı belirlendi. Yapılan araştırmada A.Y.'yi, darbeden saldırganın kağıt toplayıcısı olduğu tespit edildi. Polis güvenlik kameralarını inceleyerek tespit ettiği M.K.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.K.'nın, hırsızlık ve tehdit suçlarından 19 yıl 50 ay 109 gün kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. M.K. "kasten yaralama" suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.