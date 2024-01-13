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Eyüpsultan'da Sağır ve Dilsiz Kişiyi Darbeden Kağıt Toplayıcısı Yakalandı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da Sağır ve Dilsiz Kişiyi Darbeden Kağıt Toplayıcısı Yakalandı

Eyüpsultan'da sağır ve dilsiz bir kişiyi darbederek bacağını kıran saldırgan, kağıt toplayıcısı M.K. olarak tespit edildi. M.K.'nın hırsızlık ve tehdit suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Saldırı sonucu yaralanan A.Y. hastanede tedavi altına alındı. Gözaltına alınan M.K., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13.01.2024 - 11:40,  Güncelleme: 11:42
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EYÜPSULTAN'da sağır ve dilsiz A.Y.'yi darbederek bacağını kıran, kağıt toplayıcısı M.K. yakalandı.

M.K.'nın hırsızlık ve tehdit suçlarından kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Olay, geçtiğimiz hafta Çarşamba günü saat 17.00 sıralarında Eyüpsultan İslambey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sağır ve dilsiz A.Y.'nin darbedilerek yere düştüğü, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan muayenede, sol bacağının kırıldığı belirlendi. Yapılan araştırmada A.Y.'yi, darbeden saldırganın kağıt toplayıcısı olduğu tespit edildi. Polis güvenlik kameralarını inceleyerek tespit ettiği M.K.'yı gözaltına aldı. Gözaltına alınan M.K.'nın, hırsızlık ve tehdit suçlarından 19 yıl 50 ay 109 gün kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. M.K. "kasten yaralama" suçundan çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Eyüpsultan\'da Sağır ve Dilsiz Kişiyi Darbeden Kağıt Toplayıcısı Yakalandı
Kaynak: DHA
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Eyüpsultan, Güvenlik, Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da Sağır ve Dilsiz Kişiyi Darbeden Kağıt Toplayıcısı Yakalandı - Son Dakika
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