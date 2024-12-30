Eyyübiye'de Çocuk Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde çöp kamyonunun çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Eyyüpkent Mahallesi'nde çöp toplama kamyonu, 7 yaşındaki Suriye uyruklu Kemal Hüseyin'e çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede Hüseyin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Hüseyin'in cesedi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Sürücü ise ekiplerce gözaltına alındı.
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