Faruk Koca'ya 13 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
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Faruk Koca'ya 13 Yıl Hapis İstemi

Faruk Koca\'ya 13 Yıl Hapis İstemi

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve diğer sanıklar, hakem Meler'e saldırıdan yargılanıyor.

14.10.2024 13:36
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ANKARA'da 11 Aralık 2023'te oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Sanık Faruk Koca hakkında 3 ayrı suçtan 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, geçen yıl 11 Aralık'ta Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçın ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Koca'nın beraberindeki iki kişi de yere düşen Meler'in kafasını tekmeledi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Ankaragücü Kulüp Başkanlığı görevinden istifa eden Faruk Koca ile Kenan Çelikkaya ve Yunus Şahin tutuklandı. Koca, 15 gün cezaevinde kaldıktan sonra, tutuksuz yargılanmak üzere 27 Aralık'ta tahliye edildi. Diğer sanıklar da ilerleyen süreçte tahliye edildi. 3 tutuksuz sanık hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' ve 'yasak alanlara girme' suçlamasıyla dava açıldı. Koca'ya ayrıca 'tehdit' suçlaması da yöneltilirken, sanık Osman Erkam Can hakkında da 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralamaya teşebbüs' ve 'yasak alanlara girme' suçlarından dava açıldı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, mağdur Halil Umut Meler ve sanıklar katılmazken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Hakim esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için savcıya söz verdi. Savcı mütalaasında, olay tarihinde MKE Ankaragücü Futbol Kulübü Başkanı olan sanık Faruk Koca'nın, diğer sanıklar Osman Erkam Can, Yunus Şahin ve Kenan Çelikkaya ile birlikte sahaya girerek hakemlerin yanına geldiklerini belirtti. Sanık Faruk Koca'nın maçın orta hakemi Halil Umut Meler'e önce 'Seni öldüreceğim' diyerek tehditte bulunduğunu ve ardından vurarak yere düşürdüğünü kaydeden savcı, sanık Şahin Yunus Şahin ve sanık Kenan Çelikkaya'nın ise yerdeki hakemin çeşitli yerlerine vurarak yaraladıklarını, sanık Osman Erkam Can'ın ise hakem Halil Umut Meler'e tekme atmaya çalıştığını ancak isabet ettiremediğini ifade etti. Halil Umut Meler'in adli tıp raporuna göre, yüzündeki yaralanmanın orta derecede kemik kırığına sebebiyet verdiği ve sanıkların üzerine atılı suçları işlediklerinin sabit olduğu kaydedildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Savcı, sanık Faruk Koca hakkında, 'Tehdit', 'Kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası talep etti. Savcı, sanıklar Çelikkaya ve Şahin hakkında da 'Kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama' ve 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' suçlarından 11 yıl 1 ay 15'er güne kadar hapis veya adli para cezası istedi. Ayrıca, sanık Can hakkında 'Kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık' suçlarından 2 yıl 6 aya kadar hapis veya adli para cezası talep edildi.

Ardından sanık avukatları, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi. Talepleri kabul eden hakim, duruşmayı 11 Kasım'a erteledi.

Kaynak: DHA

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