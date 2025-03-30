Fas Çekirge İstilasına Hazır - Son Dakika
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Fas Çekirge İstilasına Hazır

Fas, Afrika'daki çekirge istilasına karşı önlemler aldığını ve hazırlık yaptığını açıkladı.

30.03.2025 01:16
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Fas İçişleri Bakanlığı, Afrika'nın Sahel bölgesinde yayılmaya başlayan çekirge istilasına karşı ülkenin tam hazırlıklı olduğunu, istilanın ülkeye ulaşmasını önlemek için gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çekirge istilasıyla ilgili tüm zorluklara karşı, ilgili tüm sektörler teyakkuz, seferberlik ve hazırlık düzeyini artırdı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, çekirge sürülerinin son zamanlarda ülkenin güneydoğusundaki bazı bölgelerde sınırlı bir şekilde tespit edildiğine dikkat çekilerek, olası tüm gelişmelere karşı gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Yerel basında yer alan haberlerde, Fas'ın güneydoğusundaki Tarudant kenti yakınları ile Tunus, Cezayir ve Libya'nın bazı bölgelerinde çekirge sürülerinin görüldüğü bildirildi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), çöl çekirgesini dünyanın en yıkıcı göçmen zararlısı olarak görüyor ve gıda güvenliği ile kırsal geçim kaynakları için büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtiyor.

Her gün 150 kilometre seyahat edebilen çekirge sürüleri, bir günde 35 bin kişinin gıda ihtiyacını karşılayacak tarım ürününe zarar verebiliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İçişleri Bakanlığı, Doğal Afetler, Afrika, Güncel, Tarım, Çevre, Yaşam, Fas, Son Dakika

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