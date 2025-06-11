Fas'ta Afrika Askeri Konferansı Başladı

Yaklaşık 30 Afrika ülkesinden askeri personelin yanı sıra Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nden (NATO) temsilcilerin katıldığı 7. Afrika Ülkeleri Kıdemli Astsubaylar Konferansı Fas'ın başkenti Rabat'ta başladı.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, "dayanıklılık, uyum, dönüşüm" temalı konferans, ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) tarafından Fas Silahlı Kuvvetleri koordinasyonunda düzenleniyor.

Konferans, Afrika'da barış ve güvenliğin teşvikine katkıda bulunmak amacıyla askeri eğitim kurumlarının geliştirilmesine yönelik çözümlerin araştırılması ve ortaklıkların güçlendirilmesini hedefliyor.

Fas Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı İkinci Dairesi Başkanı Tümgeneral Aziz el-İdrisi el-Yezmi, konferansta yaptığı konuşmada, konferansın Rabat'ta düzenlenmesinin, ABD ve Afrika ülkelerinin Fas'a duyduğu güvenin bir yansıması olduğunu belirtti.

Yezmi, ülkesinin, kıtada barış ve güvenliği güçlendirmek amacıyla AFRICOM ile askeri işbirliği konusuna bağlı kalacağını vurguladı.

Tümgeneral Yezmi, etkinliğin amacının bilgi ve uzmanlık alışverişini teşvik etmek, astsubayların görevlerini tam olarak yerine getirmelerini engelleyebilecek eksiklikleri belirlemek, onların beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek için model uygulamalar önermek olduğunu söyledi.

Yezmi, Afrika kıtasının, devlet dışı aktörlerin çoğaldığı ve yeni teknolojilerin kullanıldığı bir ortamda, ayrılıkçı eğilimleri besleyen terör, insani krizler, doğal afetler ve devletler arası çatışmalar gibi çok sayıda güvenlik sorunuyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

Başkent Rabat'ta 12 Haziran'a kadar devam edecek konferansta, barışı koruma operasyonları, muharebe görevleri ve 2030 yılına kadar Afrika askeri liderliğinin geleceğine ilişkin vizyon konularında oturumlar düzenlenecek.

Washington ve Rabat, 2 Ekim 2020'de eski ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in Fas'a yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde askeri işbirliğini güçlendirmeye yönelik 10 yıllık bir anlaşma imzalamıştı.