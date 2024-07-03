Fatih Camisi'nde İmam ve Cemaat Üyesi Bıçaklandı

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Fatih Camisi imamı Kurra Hafız Galip Usta ile cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladığı, bir kişiyi de darbettiği gerekçesiyle tutuklanan sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından 34 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ömer Salgın ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Salgın, Bursa'da yaşadığı sürede dini bilgileri kitaplardan öğrendiğini, camiye gittiğini, zamanla kendi iç dünyasında sıkıntı yaşamaya başladığını söyledi.

Bu sürede imamlarla tartışmaya başladığını ve sürekli cami değiştirdiğini ifade eden sanık, imamların üzerlerine düşen görevleri yapmadıklarını ve Müslümanları dinlerinden çıkarıp başka dine yönlendirmeye çalıştığını öne sürdü.

Kendi dünyasında ciddi çalkantılar yaşadığını belirten Salgın, "Bursa'da aradığımı bulamadım, çıktım İstanbul'a geldim, belki ferahlarım diye. Ne kadar gezdiğimi hatırlamıyorum. Üzerimde bir hal vardı, kendimde değildim. En son Fatih Camisi'nde Kur'an okuyordum. Neden bu vaziyetteyim diye bir kurtuluş arıyordum. İmam kıyafetli birini gördüm akabinde odaya girdim, sonrasını pek hatırlamıyorum." diye konuştu.

Sanık, "İmam dışında başka kimseye saldırmadım. Kimseden talimat almadım. 40 yaşına geldim şimdiye kadar kimse doğru düzgün dinimi öğretmedi, 40 yaşından sonra Allah nasip etti, içimdeki bu nefreti bir yere yönlendirdim. Bütün taşlar yerine oturduğunda bu olay oldu. Vaziyetimden razıyım. Yüzde yüz aklım yerinde değildi, sadece yaptığım fiili söylüyorum." ifadesini kullandı.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ömer Salgın'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Dosyayı mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderen heyet, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi ve iddianame

Fatih Camisi'nde 8 Ocak'ta namaz sırasında sorun çıkaran sanık Ömer Salgın, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartılmıştı. Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten sanık, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı.

Ömer Salgın polis ekiplerince gözaltına alınırken, Usta ve Erdem hastanede tedavi altına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Salgın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede ifadesine yer verilen imam Galip Usta, sanığı tanımadığını belirterek, olay günü akşam namazının farzını kıldırdıktan sonra sünneti kıldırmaya hazırlandığı sırada arka saflardan birinin yüksek sesle "Ey Müslümanlar, gaflet uykusundan uyanın." şeklinde bağırdığını dile getirdi.

Kendisinin bağıran kişiyle muhatap olmadığını, namaza devam ettiğini aktaran Usta, bu sırada sesi gelen sanığın ne söylediğini anlamadığını, namazın ardından da güvenlik görevlilerinin sanığı camiden uzaklaştırdığını anlattı.

Usta, sonrasında cami içerisindeki imam odasına geçerek öğrencileri Bilal Erdem, Yusuf Mumcu ve Yusufcan İslam ile ders yapmaya başladığını, bir süre sonra aniden odaya giren sanığa "Buyur ne soracaksın?" dediğini, kendisine cevap vermeyen sanığın göğsüne vurmasıyla koltuğa düştüğünü ifade etti.

Sanığı engellemeye çalışmasına rağmen bıçakla yaralandığını belirten Usta, bu sırada odadaki Bilal Erdem ile Yusuf Mumcu'nun müdahale etmeye, Yusufcan İslam'ın da şahsı uzaklaştırmaya çalıştığını kaydetti.

Doktor raporuna göre, müştekiler Galip Usta ve Bilal Erdem'in yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile iyileşmez ve yaşamını tehlikeye sokan nitelikte olduğu belirtilen iddianamede, müşteki Yusufcan İslam'ın yarasının ise kırık bulunur şekilde ve basit tıbbi müdahale ile iyileşmez nitelikte olduğu aktarıldı.

İddianamede, sanık Ömer Salgın'ın, Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar, Yusufcan İslam'a yönelik "kasten yaralama" suçundan da 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.???????