Fatih'te Ahşap Binada Yangın

Fatih'te ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Cibali Mahallesi Haydar Bostanı Sokak'taki 3 katlı ahşap binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri de yönlendirildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.