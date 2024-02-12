Fatih\'te Ahşap Binalarda Çıkan Yangın Sonucu 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Fatih'te 2 ahşap binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Balat Mahallesi Hızır Çavuş Köprübaşı Sokak'taki 3 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 4 katlı binanın 3. ve 4. katına sıçradı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bina sakinlerini tahliye etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen 1 bina sakini ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın sonucu 2 binada da hasar oluştu.
Bu arada, Balat sahilinin yangın nedeniyle dumanla kaplanması sonucu çimlerde oturan vatandaş ve turistler zor anlar yaşadı.
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