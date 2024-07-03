Fatih'te park halindeki motosikleti çalan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Fatih'te park halindeki motosikleti çalan şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Fatih'te park halindeki bir motosiklet, çekçek olarak bilinen iki tekerli taşıma aracıyla çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Gözaltına alınan bir şüphelinin 2 suç kaydı olduğu belirlendi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

03.07.2024 10:07
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Fatih'te, park halindeki motosikleti "çekçek"le çalan 2 şüpheliden biri gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 25 Haziran'da Kumkapı'da park edilen ve Y.B'ye ait olan motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, iki şüphelinin motosikleti "çekçek" olarak bilinen iki tekerli taşıma aracına yükleyerek olay yerinden kaçtıklarını belirledi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli M.Ö'nün (23) 2 suç kaydı olduğu belirlendi.

Bu şüpheli, polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Hırsızlık anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kayda alındı. Görüntülerde, kapüşonla yüzlerini gizlemeye çalışan zanlıların motosikleti "çekçek"e yükleyip olay yerinden uzaklaşması yer aldı.

Kaynak: AA

Motosiklet, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te park halindeki motosikleti çalan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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