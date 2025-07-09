Fatih\'te Sopa ve Tekmeli Saldırı

Utku Can SÖNMEZ/İSTANBUL, - FATİH'te 3 kişi, sopa ve tekmeyle 1 kişiye saldırdı. Yaşanan saldırı anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay öğle saatlerinde Tahtakale Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta yürüyen 3 kişi, henüz bilinmeyen bir sebeple başka bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 3 kişi, tekme ve sopayla 1 kişiye saldırdı. Kavga, çevredekilerin araya girmesi ile sona erdi. Yaşananlar bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, saldırıya uğrayan kişinin yere düştüğü ve tekme atarak kurtulmaya çalıştığı anlar yer alıyor.