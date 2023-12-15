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Fatih Terim'in hesap hareketleri incelenecek

Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' adıyla bilinen dolandırıcılık davasında savcılık, teknik direktör Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesini talep etti. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, savcılık Terim'le ilgili banka hesap hareketlerinin dökümünü istedi. Davanın ikinci duruşması 12 Ocak'ta yapılacak.

Fatih Terim\'in hesap hareketleri incelenecek
15.12.2023 - 17:23,
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Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında savcılık, teknik direktör Fatih Terim'in hesap hareketlerinin incelenmesini talep etti.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2'si tutuklu 7 sanık hakkında açılan davada, yeni bir gelişme yaşandı.

Savcılık, 2 Haziran'da "müşteki" sıfatıyla ifade veren Terim'le ilgili banka hesap hareketlerinin dökümünü talep etti.

Öte yandan, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi dava kapsamında tutuklu yargılanan sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük'le ilgili dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yaptı.

Heyet, sanıklar Erzan ve Yörük'ün tutukluluk halinin devamına hükmetti. Davanın ikinci duruşması 12 Ocak'ta yapılacak.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Seçil Erzan'ın bir bankanın Levent'teki şubesinde müdür olarak çalıştığı ve müşteki Bülent Çeviker'den kişisel güven ilişkisine dayalı 2 milyon dolar alarak yüksek kar vaadiyle yeniden kendisine iade edeceğini bildirdiği kaydediliyor.

İddianamede, müşteki Bülent Çeviker'e para karşılığında yazılı evrak verildiği ancak daha sonra Çeviker'in Erzan'a ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığı, durumu bankaya bildirdiği, banka tarafından araştırma yapıldığı, Erzan hakkında suç duyurusunda bulunduğu ifade ediliyor.

Sanık Erzan'ın bu yöntemle futbolcular, iş insanları ve çeşitli meslek gruplarından müştekilere, yüksek kar getirisi olan güvenilir bir fon bulunduğunu ve yine kamuoyunda tanınan Fatih Terim, Hakan Ateş gibi isimlerin bu fona dahil olduğunu söyleyerek, müştekileri bu fona para yatırmaya ikna ettiği anlatılan iddianamede, gerçekte ise böyle bir fonun hiç olmadığının tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, Erzan'ın, müştekilerin verdiği paralara ilişkin sahte belgeler oluşturarak, bu belgelere bankanın kaşesini ve ıslak imzasını atıp müştekilere teslim ettiği ve dolandırıcılık kastıyla hareket ettiği kaydediliyor.

Sanık Seçil Erzan'ın 226 yıla kadar hapsi isteniyor

Sanık Erzan'ın "özel belgede sahtecilik" ve "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında, kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 69 yıldan 226 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, sanıklar Ali Yörük, Kerem Can, Hüseyin Eligül, Nazlı Can, Atilla Yörük ve Asiye Öztürk'ün aynı suçlardan 3 yıl ile 65 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi üzerine 4'ü tutuklu 7 sanık 20 Kasım'da hakim karşısına çıkmıştı. Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 12 Ocak 2024'e ertelemişti.

Kaynak: AA
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