Fatıma Hassune: Fotoğraf, benim silahım

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 16 Nisan'da düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden ve İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik şiddetli ve kanlı saldırılarını fotoğraf makinesiyle belgeleyen Fatıma Hassune, fotoğraf makinesinin kendisinin adeta "silahı" olduğunu söylemişti.

İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere saldırılarını belgeleyen ve foto muhabirliği ile uluslararası alanda tanınan Hassune, Fransız-İranlı yönetmen Sapideh Farsi'nin mayıs ayında Cannes'da ilk gösterimi yapılacak belgeselinin ana figürüydü.

Hayatını kaybetmeden önce verdiği röportajda Hassune, İsrail'in 13 Ocak 2024'te düzenlediği saldırıda ailesinden 11 kişinin öldürüldüğünü ifade ederek "Hiçbir zaman ailemin tamamının yok olacağını, ailemden bu kadar çok sayıda kişinin gideceğini düşünmemiştim." dedi.

Ailesinden kayıpların olabileceğinin aklına geldiğini ancak tek seferde 11 kişinin ölmesinin kendisi için çok zor bir durum olduğunu anlatan Hassune, ailesiyle vedalaşamadığı için onların öldüğünü kavrayamadığını ifade etti.

"Fatıma olarak ben fotoğrafın ve fotoğraf makinesinin silah olduğuna inanıyorum, fotoğraf makinemi tüfek olarak görüyorum. Çoğu zaman arkadaşlarıma diyorum ki: "Gel bak, tüfeğe mermi sürüyoruz ya ben de şimdi kamerama hafıza kartını takıyorum ve bu hafıza kartı da kameramın kurşunudur." ifadelerini kullanan Hassune, makinesi aracılığıyla kendisi ve başkalarının yaşadıklarını dünyaya gösterdiğini söyledi.

"Fotoğraflarımın sonsuza dek kalmasını isterim"

Kendini savunduğu için fotoğraf makinesini silahı olarak gördüğünü kaydeden Filistinli foto muhabiri, "Ailem unutulmasın istiyorum, insanların hikayelerini belgeliyorum ve ailemin hikayesinin de uçup gitmesini istemiyorum." diye konuştu.

Bir süre önce her ikisinin de ayağı ampüte olan bir kadın ve onun kız çocuğunun hikayesinin fotoğraf çekimini yaptığını, ikisinin de bir çift terliği kullandığını anlatan Hassune, "Tüylerim diken diken oldu, insanın hayatı nasıl olur da bir anda bu şekilde değişir." dedi.

Fotoğraf çekimi yaparken o an nasıl olursa olsun kendisini çok mutlu hissettiğini, başarmışlık duygusu taşıdığını dile getiren Hassune, fotoğraf çekerken, olayları belgelerken ve yaşananları insanlara ulaştırırken kendine de yardımcı olabildiği hissine sahip olduğunu belirtti.

Kendisi için önemli olanın insanların ne yaptığını görmesi değil, yaptığı işin ne kadar etki ettiği olduğunu söyleyen Hassune sözlerine şu şekilde son verdi:

"Bu sonsuza dek kalacak mı? Ben, fotoğraflarımın sonsuza dek kalmasını isterim. Dünyaya mesajım: "Siz olmasanız da biz kendi ayaklarımız üzerinde durabiliriz. Hiç kimsenin gelip bize omuz vermesine ve elimizi onun omuzuna koyup destek almaya ihtiyacımız yok."

Foto muhabiri Hassune, İsrail ordusunun 16 Nisan'da Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'ndeki evine düzenlediği saldırıda 9 aile üyesiyle hayatını kaybetmişti.