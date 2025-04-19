Fatıma Hassune: Fotoğraf, benim silahım - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fatıma Hassune: Fotoğraf, benim silahım

Gazze'de hayatını kaybeden foto muhabiri Hassune, fotoğraf makinesini silahı olarak gördü.

19.04.2025 15:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 16 Nisan'da düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden ve İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik şiddetli ve kanlı saldırılarını fotoğraf makinesiyle belgeleyen Fatıma Hassune, fotoğraf makinesinin kendisinin adeta "silahı" olduğunu söylemişti.

İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere saldırılarını belgeleyen ve foto muhabirliği ile uluslararası alanda tanınan Hassune, Fransız-İranlı yönetmen Sapideh Farsi'nin mayıs ayında Cannes'da ilk gösterimi yapılacak belgeselinin ana figürüydü.

Hayatını kaybetmeden önce verdiği röportajda Hassune, İsrail'in 13 Ocak 2024'te düzenlediği saldırıda ailesinden 11 kişinin öldürüldüğünü ifade ederek "Hiçbir zaman ailemin tamamının yok olacağını, ailemden bu kadar çok sayıda kişinin gideceğini düşünmemiştim." dedi.

Ailesinden kayıpların olabileceğinin aklına geldiğini ancak tek seferde 11 kişinin ölmesinin kendisi için çok zor bir durum olduğunu anlatan Hassune, ailesiyle vedalaşamadığı için onların öldüğünü kavrayamadığını ifade etti.

"Fatıma olarak ben fotoğrafın ve fotoğraf makinesinin silah olduğuna inanıyorum, fotoğraf makinemi tüfek olarak görüyorum. Çoğu zaman arkadaşlarıma diyorum ki: "Gel bak, tüfeğe mermi sürüyoruz ya ben de şimdi kamerama hafıza kartını takıyorum ve bu hafıza kartı da kameramın kurşunudur." ifadelerini kullanan Hassune, makinesi aracılığıyla kendisi ve başkalarının yaşadıklarını dünyaya gösterdiğini söyledi.

"Fotoğraflarımın sonsuza dek kalmasını isterim"

Kendini savunduğu için fotoğraf makinesini silahı olarak gördüğünü kaydeden Filistinli foto muhabiri, "Ailem unutulmasın istiyorum, insanların hikayelerini belgeliyorum ve ailemin hikayesinin de uçup gitmesini istemiyorum." diye konuştu.

Bir süre önce her ikisinin de ayağı ampüte olan bir kadın ve onun kız çocuğunun hikayesinin fotoğraf çekimini yaptığını, ikisinin de bir çift terliği kullandığını anlatan Hassune, "Tüylerim diken diken oldu, insanın hayatı nasıl olur da bir anda bu şekilde değişir." dedi.

Fotoğraf çekimi yaparken o an nasıl olursa olsun kendisini çok mutlu hissettiğini, başarmışlık duygusu taşıdığını dile getiren Hassune, fotoğraf çekerken, olayları belgelerken ve yaşananları insanlara ulaştırırken kendine de yardımcı olabildiği hissine sahip olduğunu belirtti.

Kendisi için önemli olanın insanların ne yaptığını görmesi değil, yaptığı işin ne kadar etki ettiği olduğunu söyleyen Hassune sözlerine şu şekilde son verdi:

"Bu sonsuza dek kalacak mı? Ben, fotoğraflarımın sonsuza dek kalmasını isterim. Dünyaya mesajım: "Siz olmasanız da biz kendi ayaklarımız üzerinde durabiliriz. Hiç kimsenin gelip bize omuz vermesine ve elimizi onun omuzuna koyup destek almaya ihtiyacımız yok."

Foto muhabiri Hassune, İsrail ordusunun 16 Nisan'da Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'ndeki evine düzenlediği saldırıda 9 aile üyesiyle hayatını kaybetmişti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Kültür Sanat, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatıma Hassune: Fotoğraf, benim silahım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı Arı sokan adamı koruma kıyafeti de kurtaramadı
Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyondan Türk baronlar çıktı
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti
Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete’de İşte madde madde yeni düzenlemeler Özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelik Resmi Gazete'de! İşte madde madde yeni düzenlemeler
TRT dizisinin set aracı takla attı Ünlü oyuncu hastanelik oldu TRT dizisinin set aracı takla attı! Ünlü oyuncu hastanelik oldu
Çanakkale Boğazı çift yönlü ulaşıma kapatıldı Çanakkale Boğazı çift yönlü ulaşıma kapatıldı
Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye’ye getirildi Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
Gülben Ergen’in dövmesinin sırrı ortaya çıktı Gülben Ergen'in dövmesinin sırrı ortaya çıktı
Galatasaray’ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti Galatasaray'ın iptal edilen penaltısında karar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler Kadın doğum kliniğindeki skandalda konuşmalar ortaya çıktı: Ücreti yumurta sayısı belirler

08:11 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç Son seçim anketinde çarpıcı sonuç
07:54 Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek
01:19 Küçükçekmece’de 1 kişi otel odasında ölü bulundu Küçükçekmece'de 1 kişi otel odasında ölü bulundu
22:44 Vali Davut Gül’den “Taksim“ açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz Vali Davut Gül'den "Taksim" açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz
20:59 Trendyol Süper Lig’e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu
10:02 İbrahim Tatlıses’in soyadının hikayesi Katıldığı programda ilk kez anlattı İbrahim Tatlıses'in soyadının hikayesi! Katıldığı programda ilk kez anlattı
09:55 Lemina’dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz Lemina'dan Fenerbahçelileri delirtecek sözler: Yarış falan yok, biz şampiyonuz
09:37 Dehşet anları kamerada Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
09:26 Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı Kasasından külçe külçe altın çıktı Eski DHMİ Daire Başkanı Cemil Acar tutuklandı! Kasasından külçe külçe altın çıktı
09:23 Taşıtlar için yeni uygulama Başvuru için son 10 gün Taşıtlar için yeni uygulama! Başvuru için son 10 gün
09:16 Türkiye kargoda bir ilke imza attı Türkiye kargoda bir ilke imza attı
09:11 Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz şoku Kritik maçta yok Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz şoku! Kritik maçta yok
09:11 Gülseren Ceylan’dan Mehmet Ali Erbil’e ağır gönderme Gülseren Ceylan'dan Mehmet Ali Erbil'e ağır gönderme
09:07 Parasını buna yatıran yine kazandı Parasını buna yatıran yine kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 08:46:30. #7.13#
SON DAKİKA: Fatıma Hassune: Fotoğraf, benim silahım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement