Galatasaray derbisinde stadı basmışlardı! Ali Koç ve Selahattin Baki ifadeye çağrıldı - Son Dakika
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Galatasaray derbisinde stadı basmışlardı! Ali Koç ve Selahattin Baki ifadeye çağrıldı

Galatasaray derbisinde stadı basmışlardı! Ali Koç ve Selahattin Baki ifadeye çağrıldı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, 'şüpheli' olarak ifadeye çağrıldı.

05.07.2024 10:13
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 19 Mayıs'taki Galatasaray- Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin soruşturması sürüyor.

İFADEYE ÇAĞRILDILAR

Soruşturma kapsamında, Ali Koç ve Selahattin Baki "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Koç ve Baki'nin bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ifade işlemleri için gelmesi bekleniyor.

Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifade vermişti. İstanbul Adliyesi'ne gelerek Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadeleri alınan 3 şüpheli adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şüpheliler hakkında, yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbirine karar verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Galatasaray derbisinde stadı basmışlardı! Ali Koç ve Selahattin Baki ifadeye çağrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray derbisinde stadı basmışlardı! Ali Koç ve Selahattin Baki ifadeye çağrıldı - Son Dakika
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