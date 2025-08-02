Fenerbahçelilerden Orman İçin Fidan Bağışı

Edirne Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Nedim Mercan, "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü" etkinliği kapsamında fidan bağış kampanyası düzenlediklerini bildirdi.

Mercan, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de son dönemde çıkan yangınlarında büyük orman alanlarının zarar gördüğünü belirtti.

Bu kapsamda sosyal sorumluluk projesi başlattıklarını aktaran Mercan, TEMA Vakfı'na fidan bağışında bulunduklarını ifade etti.

Fidanların Çanakkale'deki ağaçlandırma sahalarına dikileceğini belirten Mercan, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe camiası olarak sadece sportif başarılarla değil, toplumsal duyarlılığımızla da öne çıkmaktan gurur duyuyoruz. Ormanlarımıza hayat olmak için yaptığımız bu kampanya, TEMA Vakfı'nın gönderdiği sertifikayla taçlandırıldı. Bu sertifika, tüm üyelerimizin ve taraftarlarımızın doğaya olan sevgisinin ve sosyal sorumluluk bilincinin bir göstergesidir. Geleceğe nefes olacak bu tür projelere destek vermeye devam edeceğiz."