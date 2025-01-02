Ferdi Tayfur Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ferdi Tayfur Hayatını Kaybetti

Ferdi Tayfur Hayatını Kaybetti

79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur, hastanede tedavi gördüğü sırada vefat etti. Hayranları üzgün.

02.01.2025 22:47
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Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur yaşamını yitirdi.

Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine askeri uçakla Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur, Medical Park Antalya Hastanesi'nde bir süre önce ameliyat edildi.

Tayfur, aynı hastanede hayatını kaybetti.

Yaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, önce ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Muğla'daki başka bir özel sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık'ta Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmiş ve burada kendisine sinüs ameliyatı yapılmıştı.

Sanatçının, daha önce Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti.

Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de de oğlunun böbreği nakledilmişti.

Sanatçının hayranları üzgün

Sanatçının vefat haberinin ardından sevenleri, hastane binası önünde toplandı. Tayfur için dua eden hayranları göz yaşı döktü. Bazı sevenleri de araçlarından, telefonlarından Tayfur'un şarkılarını açtı.

Sanatçının hayranlarından Ayşegül Can, çocukluğunun Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla geçtiğini söyledi.

Tayfur'un vefatının kendilerini çok üzdüğünü dile getiren Can, "Böyle bir sanatçı bir daha yüz yıl boyunca gelmeyecek. Yatağımızdan kalkıp da geldik, pijamalarımızla geldik. Yolda ağlaya ağlaya geldik. Böyle bir sesi kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Milletimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

Murat Aygın da Tayfur'un çok değerli bir sanatçı olduğunu söyledi.

Tayfur'un Adanalı olduğunu anımsatan Aygın, kendisinin de Adana'da büyüdüğünü, onun yetiştiği mahalleyi de çok iyi bildiğini belirtti.

Sanatçının şarkılarıyla, filmleriyle büyüdüklerini anlatan Aygın, "Sinemadan çıkardık ağlardık. Sanki aynı evin içinde büyüdük. Ferdi baba, aileden biri gibiydi. Gariban babasıydı." ifadelerini kullandı.

75 yaşındaki Süleyman Akdoğan da aynı mahallenin çocuklarını olduğunu kaydetti. Türkiye'nin, değerli bir insanı kaybettiğini ifade eden Akdoğan, sevenlerine başsağlığı diledi.

Abdullah Şimşek de hastanede tedaviye alındığını duyduğunda ziyaret için geldiğini, saatlerce hastanenin önünde beklediğini ancak göremediğini söyledi.

Vefat haberine inanamadığını dile getiren Şimşek, "Çok seviyorduk, kasetleri hala duruyor, sürekli Ferdi Tayfur'un şarkılarını paylaşırım. Şimdi de son görevimizi yapmaya geldik." dedi.

Kaynak: AA

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