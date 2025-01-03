Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi

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Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. 79 yaşında hayatın kaybeden sanatçı, cumartesi günü İstanbul'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

03.01.2025 12:47
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Arabesk müziğinin ünlü ismi Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata veda etti. Ölüm haberiyle hayranlarını yasa boğan ünlü sanatçının cenazesi uçakla Antalya'dan İstanbul'a getirildi.

YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Uçak altından görevlilerce alınan Ferdi Tayfur'un cenazesi kargo terminaline götürüldü. Havalimanındaki işlemlerin ardından Tayfur'un cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi

UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Muğla'daki tedavisinin ardından doktorları ve ailesinin isteği üzerine askeri uçakla Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur, Medical Park Antalya Hastanesinde bir süre önce ameliyat edilmişti. Tayfur, aynı hastanede dün hayatını kaybetmişti.

Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Medical Park Antalya Hastanesi Kompleksi Başhekimliğinden, sanatçı Tayfur'un vefatına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Sanatçının 16 Aralık'ta askeri uçakla hastaneye getirilerek, daha evvel oluşan mantar enfeksiyonu sebebiyle sinüs temizliği için ameliyat edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi; "Ameliyatın ardından sağlık durumu iyiye giden sanatçımız, maalesef dün öğlen saatlerinde çok hızlı ilerleyen karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı. Yoğun devam eden tedavisi ve doktorlarının tüm çabalarına rağmen saat 19.38'de sanatçımız hayata gözlerini yumdu. Medical Park Hastaneleri olarak, Türk müziğinin çok sevilen sanatçısı Sayın Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle aramızdan ayrıldığını sevenlerine bildirmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz."

Ferdi Tayfur\'un cenazesi İstanbul\'a getirildi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Mesut Gülmez:
    Ferdi ...rağı yemiş gına geldi artık 8 132 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah İnsan nedir ki bak nerden nereye Bir palet üzerinden cenaze gidiyor işte yalan dünya dünyanın zengini ol gene boş kefenini bile başkası alır o yüzden bu Dünyada kimse kimseyi kırmasın üzmesin iyilikler güzeldir mekanın cennet olsun inşallah güzel Bir günde ölüm SanA nasip oldu 61 3 Yanıtla
  • Mesut Gülmez:
    Hiç ölmeyecek gibi yaşadı paletle kargo da geldi de hadi zktir git şimdi tayyoş seni kurtarsın şimdi haha :) 2 61 Yanıtla
  • Çelikk:
    Allah Rahmet Eylesin Mekanı Cennet Olsun... 42 3 Yanıtla
  • ibrahim seven:
    Allah rahmet eylesin severek dinlediğimiz bir sanatçıydı rabbim mekanini cennet eylesin 35 2 Yanıtla
  • Mesut Gülmez:
    Ferdi' nin cesedi sanki dış ülkeden getirilmiş şuna bak insan bi cenaze arabası getirir de koyar içine kargo paketi gibi sürükledi götürdü puhahha korku filmi gibi haha 1 32 Yanıtla
  • Çelikk:
    Mesut Gülmez Allah Seni Bildiği Gibi Yapsın Gavttt Adii 16 2 Yanıtla
  • Mesut Gülmez:
    Ferdi' yi paletle gezdiriyorlar MK haha 1 15 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah, Ey dünyayı paylaşamayan insanlar bir gün hepimiz böyle toprak olup gideceğiz! 12 2 Yanıtla
  • Diyojen Öz:
    YAZIKLAR OLSUN BU NASIL CENAZE SUNMA. YAZIKLAR OLSUN 2 0 Yanıtla
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