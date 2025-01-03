Ferdi Tayfur\'un cenazesi İstanbul\'a getirildi

İlhan Alici:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah İnsan nedir ki bak nerden nereye Bir palet üzerinden cenaze gidiyor işte yalan dünya dünyanın zengini ol gene boş kefenini bile başkası alır o yüzden bu Dünyada kimse kimseyi kırmasın üzmesin iyilikler güzeldir mekanın cennet olsun inşallah güzel Bir günde ölüm SanA nasip oldu