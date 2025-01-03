Ferdi Tayfur'un Cenazesi İstanbul'a Getirildi - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'un Cenazesi İstanbul'a Getirildi

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi, Antalya'dan İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

03.01.2025 14:37
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Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a getirildi

İSTANBUL - Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. 79 yaşında hayatın kaybeden sanatçı, cumartesi günü İstanbul'da düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi bugün öğlen saatlerinde İstanbul Havalimanına getirildi. 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçının cenazesi kızı Tuğba Dınız eşliğinde terslim alınarak cenaze aracına konuldu.

Tören düzenlenecek

Sanatçı Ferdi Tayfur için 4 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlenecek. Tayfur'un cenazesi, Sarıyer'de bulunan Emirgan Çınaraltı Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: İHA

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