Ferdi Tayfur'un Cenazesi İstanbul'a Getirildi - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'un Cenazesi İstanbul'a Getirildi

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi Antalya'dan uçakla İstanbul'a getirildi; defni yarın yapılacak.

03.01.2025 16:41
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Ferdi Tayfur'un cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi

İSTANBUL - Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi uçakla İstanbul'a geldi. 79 yaşında hayatın kaybeden sanatçının cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Sanatçı Ferdi Tayfur'un cenazesi bugün öğlen saatlerinde İstanbul Havalimanına geldi. Tayfur'un cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi.

Yarın defnedilecek

Sanatçı Ferdi Tayfur için 4 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni düzenlenecek. Tayfur'un cenazesi, Sarıyer'de bulunan Emirgan Çınaraltı Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: İHA

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