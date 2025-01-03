Ferdi Tayfur'un Vefatı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur için taziye mesajı yayımladı.
Ünlü, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Arabesk müziğin efsane ismi, Marmarisli komşumuz, değerli sanatçı Ferdi Tayfur'u kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, sanat camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Tayfur, uzun süredir Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde yaşıyordu.
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