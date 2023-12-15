Fethiye\'de Acil Durum ve Afet Kontrolü Toplantısı Gerçekleştirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Acil Durum ve Afet Kontrolü toplantısı gerçekleştirildi.

DSİ toplantı salonunda Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş başkanlığında düzenlenen toplantıya, sivil toplum ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Ertaş, yaptığı konuşmada, olası bir afet durumunda tedbirli olunması gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin sel, deprem, yangın olma ihtimali yüksek bir ülke olduğunu ifade eden Ertaş, şunları kaydetti:

"Allah korusun afet olmasını istemiyoruz fakat olduğu zamanda da tedbirli olmamız gerekiyor. Fethiye, yüzde 77'si orman olan bir ilçe. Tabii başta en büyük tehlikelerden biri orman yangını. Bugüne kadar Allah'a şükür büyük bir orman yangınına rastlanmamış ama tehlike arz ediyor. Onun dışında her an sel gelme ihtimali yüksek. Aynı zamanda Fethiye deprem bölgesidir. Bunlara karşı kurumlar arasında işbirliğini geliştirmemiz, hazırlıklı olmamız gerekiyor. Herkesin afet anında nerede toplanacağını, nereye geleceğini, nerede organize olacağını bilmesi gerekiyor."