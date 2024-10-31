Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpeğin polise saldırdığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Cumhuriyet Bayramı töreni için Beşkaza Meydanı'nda görevlendirilen polis memuru Uğur Yıldırım'ı bir çocukla oynayan "gölge" isimli kurt köpeği sağ elinden ısırdı.
Yıldırım'ı ısıran köpeği görevli polis memurları uzaklaştırdı.
Yaralanan polis memuru Yıldırım, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin çocukla oynarken bir anda polise saldırması yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › Fethiye'de Köpek Polise Saldırdı - Son Dakika
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