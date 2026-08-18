Fethiye'de Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
Fethiye'de düzenlenen operasyonda 1,2 kg esrar ve kenevirle birlikte bir şüpheli tutuklandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 1 kilo 232 gram esrar, 31 kök Hint keneviri, hassas terazi ve iklimlendirme aparatları ele geçirildi.
Operasyonda "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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