Fetih, 60. Yılını Kutladı

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Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde binlerce destekçisinin katılımıyla 60'ıncı kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Hareketin destekçileri ve bazı liderleri, 60'ıncı yıl etkinlikleri için "Menara Meydanı"nda toplandı.

Fetih destekçileri, Filistin bayrakları, hareketin flamaları, merhum liderleri Yasir Arafat ve mevcut Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın fotoğraflarını taşıdı.

Hareketin Merkezi Komite üyesi ve Ulusal Konsey Başkanı Ruhi Fettuh, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Filistin halkı, bu yıl Filistin devriminin başlangıcını, Gazze Şeridi'nde İsrail'in soykırım savaşı devam ederken anıyor." dedi.

Fettuh, "Bugün, insanlık vicdanının kaybolduğu bir dönemde tarihin görmediği bir savaşı yaşıyoruz. Askeri, siyasi ve hukuki çalışmaları yöneten Fetih Hareketi, Gazzesiz bir Filistin Devleti'ni kabul etmeyecek ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs olmadan Gazze'de bir devlet olmayacak." ifadelerini kullandı.

"Gazze Şeridi; Batı Şeria ve Kudüs'le birlikte Filistin'in ayrılmaz bir parçası"

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre Filistin Devlet Başkanı ve Fetih Hareketi lideri Mahmud Abbas, Fetih Hareketi'nin 60'ıncı kuruluş yıldönümü vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de yaşananların uluslararası toplumun alnında bir utanç olduğu ve derhal durdurulması gerektiğini belirtti.

Abbas, halkının önceliğinin İsrail'in yaklaşık 15 aydır Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü vahşi savaşı durdurmak olduğunu söyledi.

Abbas, "Bölgede güvenlik ve istikrar sağlama yönündeki herhangi bir çaba, Gazze'ye yönelik saldırının durdurulması ve Gazze Şeridi'nden İsrail'in tamamen çekilmesini ve Filistin Devleti'nin sorumluluğu üstlenmesini garanti eden 2735 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının uygulanmasıyla başlamalıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun saldırılarının ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria ve Kudüs'teki "terörünün" durdurulması, İslami ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik saldırıların sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan Abbas, şunları kaydetti:

"Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık hedefine ulaşmasının zamanı geldi. Bu, işgalin sona ermesi ve 4 Haziran sınırlarında Doğu Kudüs'te bağımsız devletin somutlaşmasıyla mümkün olacaktır. Filistinlilerin dünyada işgal altında kalan tek halk olmaya devam etmesi adil değildir.

Özgürlük ve bağımsızlığa susamış Filistin halkı, diğer dünya halkları gibi kendi vatanında, topraklarında özgür ve onurlu bir şekilde yaşamaya en çok ihtiyaç duyan halktır."

Abbas, Gazze Şeridi'nin Batı Şeria ve Kudüs ile birlikte işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Direniş hareketinden iktidar partisine

İsrail işgaline karşı Yasir Arafat ve arkadaşları tarafından kurulan Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih, sosyal demokrasi ve seküler Arap milliyetçiliği çerçevesinde bir direniş hareketi olarak 1965'te kuruluşunu resmen ilan ederek, Filistin sahasında İsrail işgaliyle mücadele alanında etkin bir role sahip oldu.

Fetih, önceleri İsrail'in varlığına karşı olmasına rağmen sonradan, 1988 yılında, BM Güvenlik Konseyi'nin 242 sayılı kararını kabul ederek bu görüşünü değiştirdi.

İsrail'le müzakerelere de başlayan Fetih'in, 1988'de başlayan 1. İntifada'nın ardından etkinliği azalmaya başladı.

Hamas'ın 2006'daki parlamento seçimlerini kazanması, Fetih'in etkinliğine indirilen önemli bir darbe oldu. Fetih, bu seçim sonuçlarına göre Hamas'tan sonra Filistin'deki ikinci büyük hareket konumuna geldi.

Oslo Anlaşması çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria'da nisbi bir otoriteye sahip olan Fetih, Gazze Şeridi'nde ise bütün otoritesini Hamas'a kaptırdı.

Filistin Devlet Başkanı ve Fetih'in lideri Yasir Arafat'ın 2004'te hayatını kaybetmesinin ardından liderliği devralan Mahmud Abbas Filistin Devlet Başkanlığı görevini sürdürüyor.