Fetih Hareketi'nden Uluslararası Araştırma Çağrısı

Fetih Hareketi, "İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik tasfiye girişimleri ve benzeri görülmemiş ihlaller nedeniyle" İsrail hapishanelerine uluslararası araştırma heyetlerinin gönderilmesi çağrısında bulundu.

Fetih Hareketi Sözcüsü Abdulfettah Devle, yaptığı yazılı açıklamada, "Hareket, başta Uluslararası Kızılhaç Komitesi olmak üzere tüm uluslararası insan hakları ve insani yardım kuruluşlarını yasal ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye ve İsrail'in tutuklulara yönelik ihlallerini durdurmak için acilen harekete geçmeye çağırıyor." ifadesini kullandı.

Devle, hapishaneleri ziyaret etmek, tutukluların koşullarını incelemek ve İsrail'i uluslararası insancıl hukuka ve Cenevre Sözleşmelerine uymaya zorlamak için bağımsız araştırma komitelerinin gönderilmesi çağrısında bulundu.

Filistin Esir Hareketinin bazı liderlerinin hücre hapsinde sistematik fiziksel suikast girişimlerine maruz kaldığını belirten Devle, bu suçlardan tamamen İsrail hükümetini sorumlu tuttu.

Devle, İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana, tutukluları intikam ve boyunduruk altına alma aracı olarak kullandığını vurgulayarak, hücre hapsinde işkence, tıbbi ihmal, aç bırakma ve izolasyon yoluyla yaşananların İsrail'in soykırım politikasında tehlikeli bir tırmanışı temsil ettiğine işaret etti.

Cezaevlerinde yaşananların gerçek bir varoluş mücadelesini temsil ettiğinin altını çizen Devle, uluslararası toplumun sessiz kalmayı sürdürmesinin, İsrail'e tutuklulara yönelik suçlarını sürdürmesi için yeşil ışık yaktığına dikkati çekti.

Filistinli sivil toplum kuruluşları, dün yaptıkları açıklamada, İsrail'i, hücre hapsinde bulunan Filistin Esir Hareketi liderlerine tasfiye girişiminde bulunmakla suçlamıştı.