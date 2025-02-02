FETÖ\'cü Öğretmen Tutuklandı

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FETÖ/PDY'nin Konya'daki öğrenci yapılanmasında faaliyet gösterip, üniversiteden mezun olduktan sonra örgütün Irak'ın Kerkük kentindeki okulunda biyoloji öğretmenliği yapan Veysel Arslan (42), Adana'daki evinde yakalandı. Örgütün Kerkük sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen Arslan, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin eğitim yapılanmasında faaliyet gösterip, ev ve sohbet abiliği yaptığı belirlenen biyoloji öğretmeni Veysel Arslan'ın yakalanması için çalışma başlattı. Arslan'ın Selçuk Üniversitesi'nde öğrenim görürken öğrenci yapılanmasında yer aldığı, mahrem imamlarla irtibatlı olduğu ve sohbet toplantıları düzenlediği bildirildi. Mezun olduktan sonra Konya'daki mahrem imamın talimatıyla Irak'ın Kerkük kentine giden Veysel Arslan'ın, örgütün okulunda öğretmenlik yaptığı, orada sorumlu düzeyde örgütsel faaliyet yürüttüğü belirtildi.

ESKİ ÖĞRENCİLERİ, HAKKINDA İFADE VERDİ

Arslan'ın 2015'te Adana'ya döndüğü, inşaat sektöründe çalışmaya başladığı belirlendi. Öte yandan daha önceki operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının Veysel Arslan'ın öğrencisi olduğu, örgütsel faaliyet yürütmesiyle ilgili hakkında ifade verdikleri öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen polis, Çukurova ilçesindeki evine düzenlediği operasyonda Arslan'ı gözaltına aldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Emniyete götürülen Arslan, ifadesinde, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Örgütsel faaliyette bulunmadım, belirtildiği gibi sohbet toplantısı düzenlemedim. Kerkük'e çalışmak için gittim. Okulun, örgütle bağı olduğunu bilmiyordum. Darbe girişiminin olduğu gece Adana'daki evimdeydim. Olayları televizyondan takip ettim" dedi.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Veysel Arslan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber: Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK-Kamera: ADANA,