FETÖ Operasyonunda 52 Tutuklama

16.02.2026 20:27
İstanbul'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 94 vergi müfettişinden 52'si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13 Şubat'ta kent merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 94 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

52'Sİ TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen 52 şüpheli tutuklandı. Hakimlik, 38 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Şüphelilerden 4'ünün ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanması nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi.

OPERASYON

Terör örgütü FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yapılan çalışmada, şüphelilerin örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden ankesörlü-büfe telefonlarından ankesörlü kart sistemini kullanarak örgütsel iletişim tekniklerine uygun bağlantı kurdukları tespit edilmişti.

Örgüt içinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik itirafçı beyanları bulunan zanlıların örgütsel faaliyetlerde yer aldıkları değerlendirilmiş, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç edilen ve aktif görev yapan 94 vergi müfettişinin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde operasyon düzenlenmişti.

Kaynak: AA

