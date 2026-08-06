FETÖ Üyesi Albay Gölcük'te Yakalandı
İhraç kıdemli albay B.G., FETÖ üyeliği nedeniyle 6 yıl hapis cezasıyla Gölcük'te yakalandı.
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç kıdemli albay B.G., polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Kocaeli'de FETÖ/PDY'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç kıdemli albay B.G., polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla Gölcük'te yakalanarak, gözaltına alındı. B.G., Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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