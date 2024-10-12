FETÖ'ye Üyeler Ankara'da Yakalandı

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ANKARA'da, FETÖ/PDY üyeliğinden uzun zamandır aranan ve yakalanmamak için sürekli olarak adres ve kılık değiştiren S.K. ve Ö.K. çifti, üst kat için ayrı bir kapı inşa ederek kayıtsız şekilde yaşadıkları dubleks dairede yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi S.K. ile Ö.K.'nın Altındağ ilçesinde dubleks bir apartman dairesinde saklandığını tespit etti. Daire içinden kapattıkları üst kat için ayrı bir kapı inşa ederek burada kayıtsız şekilde yaşadıkları belirlenen karı- koca, adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

S.K. ile Ö.K.'nın örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi. S.K.'nın 2011- 2017 yılları arasında örgütün sözde 'Kırklareli il ablası' olduğu, örgütle iltisaklı şirketlerde çalıştığı ve örgüte çok sayıda eleman kazandırdığı, daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan kişilerin ifadelerinde adının geçtiği belirlendi. Ö.K.'nın ise Kırklareli Üniversitesinde akademisyenlik yaparken ihraç edildiği, çalıştığı dönemde sözde 'Kırklareli üniversite sorumlusu' olarak görev yaptığı, üniversitedeki öğretim üyesi ve akademisyenlerden sorumlu olduğu, bu sayede çok sayıda eleman kazandırdığı tespit edildi. Kod adı olarak 'Erkan' ismini kullandığı belirlenen Ö.K.'nın da adının, etkin pişmanlıktan faydalanan çok sayıda örgüt üyesinin ifadesinde geçtiği öğrenildi. Her iki şüphelinin de uzun yıllardır arandıkları, yakalanmamak için sürekli olarak adres ve kılık değiştirdikleri öğrenildi.