Fico'dan Ukrayna'ya Gaz Uyarısı

Güncel

BRATISLAVA, 30 Aralık (Xinhua) -- Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'nın Rus doğalgazının transit geçişini durdurma kararının sessizce kabullenilmesinin gerilimi tırmandırabileceği uyarısında bulundu.

Fico pazartesi günü sosyal medya üzerinden Avrupa Birliği'ne gönderdiği açık mektupta söz konusu hamlenin, yanlış ve mantık dışı olduğunu ve karşı önlemlere yol açabileceğini belirtti.

Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden sevkiyatına yönelik mevcut 5 yıllık sözleşme bu yılın sonu itibarıyla sona ererken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, önümüzdeki yıl sözleşmeyi yenileme niyetinin olmadığını açıklamıştı.

Basında yer alan haberlere göre bu ayın başlarında doğalgaz transit geçiş sözleşmesinin uzatılmasına yönelik görüşmeleri desteklemeyeceğini duyuran Avrupa Komisyonu, doğalgaz akışının sürdürülmesine ilişkin alternatif çözümler aramayacağını ve bu konuda herhangi bir görüşmede de bulunmadığını belirtmişti.

Fico, doğalgaz geçişinin sonlandırılmasının Rusya'dan çok AB'ye zarar vereceği uyarısında bulundu.

Fico, Zelenski'yi AB kurumlarına ya da etkilenen üye devletlere danışmadan doğalgaz sevkiyatının durdurulduğunu tek taraflı şekilde duyurmakla suçladı.

Fico daha önce yaptığı açıklamada Slovakya hükümetinin, Ukrayna'ya elektrik tedarikini durdurma gibi önlemlere başvurabileceğini söylemişti.