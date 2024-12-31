Fidan'dan Filistin'e Destek

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefonda görüştü. Fidan Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değindi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mustafa ile bugün telefon görüşmesi yaptı. Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değinen Fidan, Batı Şeria'daki durum hakkında bilgi aldı. Bakan Fidan, Türkiye'nin Filistin'i siyasi ve ekonomik olarak desteklemeye devam edeceğini belirtti.